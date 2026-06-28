CAMPOMARINO LIDO – Grave incidente nel tardo pomeriggio di sabato 27 giugno a Campomarino Lido. Un uomo di 66 anni, residente in provincia di Foggia, è rimasto ferito in modo serio mentre stava sistemando una tenda da sole.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto dalla scala sulla quale si trovava per eseguire il lavoro. Nell’impatto, un piolo metallico lo avrebbe trafitto, provocando lesioni apparse subito molto gravi.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Molise e i volontari della Misericordia, affiancati dai Vigili del Fuoco di Termoli. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate, proprio per la presenza del corpo metallico conficcato nel corpo del 66enne.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Qui i medici hanno dovuto affrontare una situazione complessa: una parte del piolo sporgeva ancora dal corpo del paziente, rendendo impossibile sistemarlo in sicurezza sul tavolo operatorio.

Per consentire ai sanitari di procedere senza rischi ulteriori, intorno alle 21.30 è stato necessario richiedere un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco direttamente in ospedale. I pompieri hanno tagliato con strumenti di precisione la parte esterna del piolo metallico, permettendo così al personale medico di proseguire le procedure.

Vista la gravità delle lesioni, i medici hanno poi disposto il trasferimento immediato dell’uomo all’ospedale Cardarelli di Campobasso, struttura ritenuta idonea per un delicato intervento chirurgico salvavita.

L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati ai lavori domestici svolti in quota, anche quando si tratta di interventi apparentemente semplici. Una caduta da una scala, infatti, può avere conseguenze gravissime, soprattutto in presenza di strutture metalliche o strumenti da lavoro nelle vicinanze.

Fondamentale, in questa vicenda, è stata la collaborazione tra 118 Molise, Misericordia, Vigili del Fuoco e personale sanitario, che hanno operato in condizioni particolarmente difficili per mettere in sicurezza il ferito e garantirne il trasferimento nel centro più adeguato. Fonte: Il Nuovo Abruzzo e Molise