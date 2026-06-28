Edizione n° 6110

BALLON D'ESSAI

PROVE  // Concorso in magistratura, bufera sulle prove: candidati denunciano presunte fughe di tracce
28 Giugno 2026 - ore  09:45

CALEMBOUR

NOEMI SAETTA // Muore a 23 anni per un malore, il padre: «Amavi la tua divisa e te la farò indossare per l’ultimo viaggio»
27 Giugno 2026 - ore  10:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Campomarino Lido, 66enne della provincia di Foggia cade da una scala e viene trafitto da un piolo

CAMPOMARINO TRAFITTO Campomarino Lido, 66enne della provincia di Foggia cade da una scala e viene trafitto da un piolo

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Molise e i volontari della Misericordia, affiancati dai Vigili del Fuoco di Termoli.

ospedale san timoteo termoli (ph MoliseNews24)

ospedale san timoteo termoli (ph MoliseNews24)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

CAMPOMARINO LIDO – Grave incidente nel tardo pomeriggio di sabato 27 giugno a Campomarino Lido. Un uomo di 66 anni, residente in provincia di Foggia, è rimasto ferito in modo serio mentre stava sistemando una tenda da sole.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto dalla scala sulla quale si trovava per eseguire il lavoro. Nell’impatto, un piolo metallico lo avrebbe trafitto, provocando lesioni apparse subito molto gravi.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Molise e i volontari della Misericordia, affiancati dai Vigili del Fuoco di Termoli. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate, proprio per la presenza del corpo metallico conficcato nel corpo del 66enne.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Qui i medici hanno dovuto affrontare una situazione complessa: una parte del piolo sporgeva ancora dal corpo del paziente, rendendo impossibile sistemarlo in sicurezza sul tavolo operatorio.

Per consentire ai sanitari di procedere senza rischi ulteriori, intorno alle 21.30 è stato necessario richiedere un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco direttamente in ospedale. I pompieri hanno tagliato con strumenti di precisione la parte esterna del piolo metallico, permettendo così al personale medico di proseguire le procedure.

Vista la gravità delle lesioni, i medici hanno poi disposto il trasferimento immediato dell’uomo all’ospedale Cardarelli di Campobasso, struttura ritenuta idonea per un delicato intervento chirurgico salvavita.

L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati ai lavori domestici svolti in quota, anche quando si tratta di interventi apparentemente semplici. Una caduta da una scala, infatti, può avere conseguenze gravissime, soprattutto in presenza di strutture metalliche o strumenti da lavoro nelle vicinanze.

Fondamentale, in questa vicenda, è stata la collaborazione tra 118 Molise, Misericordia, Vigili del Fuoco e personale sanitario, che hanno operato in condizioni particolarmente difficili per mettere in sicurezza il ferito e garantirne il trasferimento nel centro più adeguato. Fonte: Il Nuovo Abruzzo e Molise

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO