Ancora sangue sulle strade del Salento. Un uomo di 44 anni, Emanuele Leo, residente a Copertino, ha perso la vita nella notte in un drammatico incidente stradale avvenuto poco prima dell’una in via Raffaello Sanzio.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo era alla guida del proprio scooter Yamaha T-Max quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Dopo aver urtato un marciapiede, il conducente è rovinato violentemente sull’asfalto, riportando traumi fatali.

L’allarme è scattato immediatamente, ma all’arrivo dei sanitari del 118 non è stato possibile far altro che constatare il decesso del 44enne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale, insieme ai militari della compagnia di Gallipoli, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La notizia ha rapidamente scosso la comunità di Copertino, dove il dolore per la scomparsa dell’uomo si è diffuso anche attraverso i social.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in attesa degli ulteriori accertamenti.

Nelle stesse ore, un secondo grave episodio ha colpito il territorio salentino, con un altro incidente mortale registrato nel comune di Spongano, alimentando ulteriormente la scia di lutti sulle strade della zona.

Fonte: LeccePrima⁠