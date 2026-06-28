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Home // Manfredonia // Starace fuori, Decaro: «Per il momento tengo io la delega al Turismo, poi valuteremo»

DE CARO TURISMO Starace fuori, Decaro: «Per il momento tengo io la delega al Turismo, poi valuteremo»

"Dico ai pugliesi di stare tranquilli: sono stato il sindaco della città che ha registrato la maggiore crescita del turismo in Italia"

Autonomia differenziata, Decaro: "Il tema mi preoccupa, spero che il Governo decida diversamente"

Antonio Decaro - Fonte Immagine: quotidianodipuglia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

BARI – Sarà il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a mantenere temporaneamente la delega al Turismo dopo le dimissioni dell’assessora Grazia Maria Starace.

«Dico ai pugliesi di stare tranquilli: sono stato il sindaco della città che ha registrato la maggiore crescita del turismo in Italia, quindi credo di poter seguire personalmente questa delega per un periodo. Più avanti valuteremo come procedere», ha dichiarato Decaro a Lecce, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Il governatore ha ricordato che, per legge, tutte le deleghe fanno capo al presidente della Regione e vengono successivamente affidate agli assessori. «La delega al Turismo resta nelle mie competenze. Anche quando viene assegnata a un assessore, il presidente continua a seguirne l’attività», ha spiegato.

Decaro ha inoltre sottolineato che alcuni dei principali provvedimenti adottati nei primi mesi di legislatura, tra cui la normativa sugli affitti brevi e le risorse destinate alla promozione turistica delle aree interne, sono stati il risultato di un lavoro condiviso tra la Presidenza e gli assessorati.

Escludendo motivazioni di natura politica nella gestione dell’incarico, il presidente ha precisato che, dopo la recente nomina del nuovo direttore del dipartimento, la delega rimarrà per ora nelle sue mani. «Quando sarà il momento – ha concluso – individuerò la persona più adatta a cui affidarla, come è già avvenuto per gli altri assessorati».

Le dichiarazioni arrivano dopo le dimissioni di Grazia Maria Starace, coinvolta in un’indagine per concussione nei confronti dell’ex marito e imputata in un procedimento relativo ad abusi edilizi. Lo riporta l’Ansa.

1 commenti su "Starace fuori, Decaro: «Per il momento tengo io la delega al Turismo, poi valuteremo»"

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