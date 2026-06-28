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Home // Manfredonia // Emergenza Venezuela, l’appello della comunità venezuelana in Italia: «Sostenete gli aiuti attraverso la Croce Rossa Italiana»

VENEZUELA SOS Emergenza Venezuela, l’appello della comunità venezuelana in Italia: «Sostenete gli aiuti attraverso la Croce Rossa Italiana»

A rilanciare il messaggio è Michele Caterino, punto di riferimento della comunità venezuelana sul territorio, che chiede la massima diffusione dell'iniziativa.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un appello alla solidarietà arriva dalla comunità venezuelana residente in Italia, che invita cittadini, associazioni e organizzazioni a sostenere la popolazione colpita dalla grave emergenza in Venezuela attraverso donazioni alla Croce Rossa Italiana, ritenuta il canale più efficace per garantire interventi tempestivi.

A rilanciare il messaggio è Michele Caterino, punto di riferimento della comunità venezuelana sul territorio, che chiede la massima diffusione dell’iniziativa.

«All’intera comunità venezuelana in Italia, alle organizzazioni, alle associazioni e a tutti coloro che con tanto affetto hanno chiesto come poter aiutare durante la tragica situazione che sta vivendo il Venezuela – si legge nell’appello – chiediamo di prendere nota di una decisione condivisa».

Secondo quanto comunicato, a causa delle difficoltà logistiche legate all’emergenza, l’invio diretto di beni e aiuti materiali dall’estero non rappresenterebbe, al momento, la soluzione più efficace. Per questo motivo, la scelta è quella di affidarsi alla Croce Rossa Italiana, che, grazie all’esperienza maturata nella gestione delle crisi umanitarie e al coordinamento con la Croce Rossa presente in Venezuela, è in grado di individuare le necessità più urgenti e far giungere gli aiuti nel minor tempo possibile.

L’invito rivolto ai cittadini è quindi quello di sostenere gli interventi umanitari attraverso donazioni economiche destinate alla Croce Rossa Italiana, consentendo così di rispondere in maniera più rapida ed efficace ai bisogni della popolazione colpita.

«Ringraziamo tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e solidarietà al popolo venezuelano – conclude Caterino –. In un momento così difficile, ogni contributo può fare la differenza, ma è fondamentale che gli aiuti vengano canalizzati attraverso gli organismi che operano direttamente sul territorio e sono in grado di intervenire con tempestività».

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