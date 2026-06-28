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INCIDENTE VIA D'ARAGONA Foggia, auto si ribalta in via D’Aragona: due giovani feriti

A bordo dell'auto viaggiavano due giovani, entrambi soccorsi dal personale sanitario del 118

Foggia, auto si ribalta in via D'Aragona: due giovani feriti, indaga la Polizia Locale

Foggia, auto si ribalta in via D'Aragona: due giovani feriti, indaga la Polizia Locale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, in via D’Aragona, a Foggia, dove una Toyota è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non sono note le cause che hanno determinato la perdita di controllo del veicolo.

A bordo dell’auto viaggiavano due giovani, entrambi soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ambulanza al Pronto soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le loro condizioni non sono state rese note.

L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, con temporanei rallentamenti alla circolazione nella zona, mentre venivano completate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale.

Sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale per chiarire le cause del sinistro.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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