FOGGIA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, in via D’Aragona, a Foggia, dove una Toyota è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non sono note le cause che hanno determinato la perdita di controllo del veicolo.

A bordo dell’auto viaggiavano due giovani, entrambi soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ambulanza al Pronto soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le loro condizioni non sono state rese note.

L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, con temporanei rallentamenti alla circolazione nella zona, mentre venivano completate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale.

Sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale per chiarire le cause del sinistro.