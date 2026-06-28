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MANFREDONIA VINO Le donne di Manfredonia e la cultura del vino: una passione che cresce e guarda al futuro

"Essere sommelier oggi significa raccontare un territorio, valorizzarne le produzioni locali e promuovere un consumo consapevole e di qualità"

Le donne di Manfredonia e la cultura del vino: una passione che cresce e guarda al futuro

Le donne di Manfredonia e la cultura del vino: una passione che cresce e guarda al futuro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Negli ultimi anni il mondo del vino ha visto una presenza femminile sempre più importante, competente e appassionata. Anche a Manfredonia questa realtà è ormai concreta: quattro donne del territorio – Arianna, Giuliana, Maria Grazia e Nina – hanno scelto di intraprendere un percorso di studio serio e qualificante con l’AIS (Associazione Italiana Sommelier), Delegazione di Foggia, conseguendo il prestigioso titolo di sommelier.

Un traguardo che rappresenta molto più di un semplice attestato. È il risultato di impegno, sacrificio e di una profonda passione per la cultura enogastronomica italiana e per il mondo del vino.

Essere sommelier oggi significa raccontare un territorio, valorizzarne le produzioni locali e promuovere un consumo consapevole e di qualità. In questo contesto, la presenza di donne preparate e competenti costituisce un valore aggiunto, capace di portare sensibilità, professionalità e nuove idee a un settore in continua evoluzione.

Quello raggiunto dalle quattro neo sommelier potrebbe essere soltanto l’inizio di un percorso più ampio. Perché non immaginare, proprio a Manfredonia, una serie di eventi, degustazioni, incontri culturali e iniziative dedicate al vino e alle eccellenze enogastronomiche del territorio? Sarebbe un’opportunità concreta per promuovere le tradizioni locali, sostenere le aziende del territorio e creare momenti di incontro e condivisione aperti a cittadini e visitatori.

Un sentito ringraziamento va all’AIS Delegazione di Foggia e al delegato Amedeo Renzulli, che con dedizione continua a formare nuovi professionisti e a diffondere la cultura del vino in tutta la provincia.

L’auspicio è che questo importante traguardo rappresenti solo il primo passo di un percorso destinato a coinvolgere sempre più donne, contribuendo alla crescita di una cultura del vino capace di unire conoscenza, identità territoriale e valorizzazione delle eccellenze locali.

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