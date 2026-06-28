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Home // Manfredonia // Manfredonia–Aeroporto di Amendola, martedì la consegna dei lavori. Gatta: “Un’opera strategica per il Gargano e la Capitanata”

GATTA AMENDOLA Manfredonia–Aeroporto di Amendola, martedì la consegna dei lavori. Gatta: “Un’opera strategica per il Gargano e la Capitanata”

L'appuntamento è fissato presso l'area di servizio "Camer", al km 181+800 della SS 89 "Garganica", dove prenderà ufficialmente il via l'intervento infrastrutturale.

Viabilità in Capitanata, Gatta: “Dal MIT 35 milioni per la SP 109 Lucera–San Severo”

On. Giandiego Gatta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Martedì 30 giugno, alle ore 10, il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, insieme ai vertici di Anas, effettuerà un sopralluogo lungo la Strada Statale 89 “Garganica” per procedere alla consegna dei lavori del primo stralcio della viabilità Manfredonia – Aeroporto Militare di Amendola.

L’appuntamento è fissato presso l’area di servizio “Camer”, al km 181+800 della SS 89 “Garganica”, dove prenderà ufficialmente il via l’intervento infrastrutturale.

A darne notizia è l’onorevole Giandiego Gatta, che sottolinea il valore strategico dell’opera per l’intero territorio.

“Ho il piacere di comunicare che, onorando gli impegni assunti, martedì 30 giugno alle ore 10 il sottosegretario Tullio Ferrante procederà, insieme ai vertici Anas, al sopralluogo presso la SS 89 ‘Garganica’ per la successiva consegna dei lavori di realizzazione del primo stralcio della viabilità Manfredonia–Aeroporto Militare di Amendola”, dichiara Gatta.

Per il parlamentare, la consegna dei lavori rappresenta un passaggio di grande rilievo per lo sviluppo infrastrutturale del territorio.

“Con la consegna dei lavori si dà inizio a un’opera strategica per il Gargano, la Capitanata e la Puglia intera, che hanno sempre rivendicato il diritto a una mobilità e a una viabilità più efficienti, sinonimo di crescita economica, maggiore sicurezza e migliore qualità della vita.”

Gatta rivolge quindi un ringraziamento al Governo e ad Anas per il lavoro svolto, auspicando la prosecuzione dell’iter degli altri interventi previsti.

“Ringrazio il sottosegretario Ferrante e l’Anas per l’impegno profuso, certo che proseguirà anche per l’avanzamento progettuale della Parte B, relativa al primo itinerario Vico del Gargano–Peschici, già finanziato con 395 milioni di euro, e al secondo tratto Peschici–Vieste, per il quale sarà necessario reperire le risorse finanziarie indispensabili.”

L’avvio del primo lotto della Manfredonia–Amendola rappresenta un tassello del più ampio programma di potenziamento della viabilità garganica, finalizzato a migliorare i collegamenti interni della provincia di Foggia e a rafforzare l’accessibilità del promontorio del Gargano.

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