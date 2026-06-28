MANFREDONIA (27 giugno) – Momenti di tensione nella mattinata di sanato 27 giugno presso un centro estetico di Manfredonia, dove un uomo di circa 60 anni avrebbe tentato di allontanarsi senza pagare i trattamenti ricevuti.

Secondo quanto riferito dal centro, l’uomo, descritto come di corporatura robusta e con un cappello con visiera, aveva prenotato telefonicamente il giorno precedente alcuni trattamenti estetici. Si è presentato puntualmente alle ore 10.10 e, nell’arco di circa due ore, ha effettuato tutti i servizi richiesti, aggiungendone anche altri.

Al momento del pagamento, però, il cliente avrebbe dichiarato di essersi accorto soltanto in quel momento di non avere con sé il portafoglio, chiedendo di poter saldare il conto il lunedì successivo.

L’estetista presente ha immediatamente informato la titolare del centro, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. Nel frattempo l’uomo è rimasto all’interno del locale, mantenendo un atteggiamento tranquillo.

I militari sono giunti rapidamente sul posto e hanno avviato gli accertamenti, richiedendo le generalità del cliente. Durante le verifiche sarebbero emerse incongruenze nelle dichiarazioni fornite dall’uomo, che avrebbe inizialmente indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità.

Successivamente, al termine degli accertamenti, il cliente avrebbe estratto dalla tasca il denaro necessario per saldare l’importo dei trattamenti effettuati. Dopo il pagamento, i Carabinieri hanno accompagnato l’uomo per i successivi adempimenti di competenza.