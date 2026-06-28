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Home // Cronaca // Manfredonia, madre segnala un episodio sul corso: “Un uomo seguiva e riprendeva con il cellulare un gruppo di ragazzini. Attenzione”

MANFREDONIA BIMBI Manfredonia, madre segnala un episodio sul corso: “Un uomo seguiva e riprendeva con il cellulare un gruppo di ragazzini. Attenzione”

Un uomo, descritto come "sulla sessantina, con un cappello con visiera e pantaloncini beige", li avrebbe seguiti da un bar in piazza Marconi

CORSO MANFREDI, PH ANTONIO TROIANO

CORSO MANFREDI, PH ANTONIO TROIANO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (27 giugno) – Una segnalazione che vuole essere anche un invito alla prudenza è quella giunta alla redazione di StatoQuotidiano da una madre di un 11enne, protagonista insieme ad alcuni coetanei di un episodio avvenuto nella serata di sabato 27 giugno, in centro.

Secondo il racconto della donna, intorno alle 18 i ragazzi erano usciti per trascorrere qualche ora insieme quando avrebbero notato un uomo, descritto come “sulla sessantina, con un cappello con visiera e pantaloncini beige”, che li avrebbe seguiti da un bar in piazza Marconi, riprendendoli con il telefono cellulare.

Insospettiti da quel comportamento, i bambini si sono rifugiati all’interno di un negozio, dove il titolare dell’attività, dopo aver ascoltato il loro racconto, li ha fatti rimanere nel locale fino a quando l’uomo si è allontanato.

La madre ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento al commerciante per l’aiuto prestato ai ragazzi. Nel suo messaggio, la donna rivolge inoltre un appello all’uomo protagonista della vicenda, invitandolo, qualora avesse effettivamente registrato i minori, a cancellare le immagini realizzate, sottolineando che la ripresa sarebbe avvenuta senza il consenso dei genitori.

Infine, la mamma affida a uno sfogo la propria preoccupazione: «È mai possibile che un genitore, mentre cerca di concedere gradualmente autonomia al proprio figlio, debba vivere con l’ansia per episodi di questo tipo?». Al momento si tratta della testimonianza della famiglia e non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell’ordine sull’accaduto. La segnalazione viene diffusa con finalità informativa e di sensibilizzazione, affinché altri genitori possano prestare attenzione e, qualora assistessero a situazioni analoghe, rivolgersi tempestivamente alle autorità competenti.

2 commenti su "Manfredonia, madre segnala un episodio sul corso: “Un uomo seguiva e riprendeva con il cellulare un gruppo di ragazzini. Attenzione”"

  1. Probabilmente gli avranno rotto le scatole…a tal uopo ci sono dei ragazzini molto pericolosi in zona e nel rione Stazione sono veramente pericolosi in quanto buttano buste di acqua sporca sui passanti e fanno atti vandalici se non erro, il capo banda parrebbe chiamarsi” Tonino il biondo”.

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