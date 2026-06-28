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ARMONIA IN MOVIMENTO Mattinata, ecco il Campus Estivo “‘Armonia in Movimento’”: due mesi di sport, musica, arte e divertimento per i più giovani

L'obiettivo del Campus è offrire ai partecipanti un'esperienza formativa e coinvolgente, valorizzando il gioco, la creatività, la socializzazione e la pratica sportiva

Mattinata, ecco il Campus Estivo "‘Armonia in Movimento’": due mesi di sport, musica, arte e divertimento per i più giovani

Mattinata, ecco il Campus Estivo "‘Armonia in Movimento’": due mesi di sport, musica, arte e divertimento per i più giovani

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Giugno 2026
Manfredonia // Mattinata //

MATTINATA – È stato presentato ufficialmente il Campus Estivo “Armonia in Movimento”, iniziativa che accompagnerà bambini e ragazzi dal 1° luglio al 31 agosto, ogni mattina dalle 9.00 alle 11.45, con un ricco programma di attività educative, sportive, artistiche e ricreative.

A illustrare il progetto è stata Simona Lapomarda, ideatrice del Campus, calciatrice, allenatrice e scrittrice, promotrice dell’iniziativa attraverso Vita Matinum, in collaborazione con l’Accademia Calcio Monte e con il patrocinio gratuito del Comune di Mattinata.

La prima settimana del Campus prevede quattro appuntamenti speciali:

  • 1° luglio – Laboratorio di Musica con Giuseppe Zerulo;
  • 2 luglio – Attività ludiche con Maria Rosa De Vita;
  • 3 luglio – Laboratorio di Arte e Creatività con Anna Piemontese.

L’obiettivo del Campus è offrire ai partecipanti un’esperienza formativa e coinvolgente, valorizzando il gioco, la creatività, la socializzazione e la pratica sportiva in un ambiente sano e inclusivo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Denisa Vartolomei per il servizio fotografico che ha documentato la presentazione dell’iniziativa.

Alla tastiera, durante l’evento, Francesco Bisceglia, mentre il servizio è stato curato da Gino Gentile, presidente dell’associazione Allen.

Il Campus Estivo “Vita Matinum” si propone così come un’importante opportunità per le famiglie del territorio, offrendo un’estate all’insegna della crescita, del divertimento e della condivisione.

MARGOT PHOTO

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