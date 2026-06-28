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Home // Manfredonia // Passaggi a livello, Ugo Galli: «Disagi e potenziali rischi, il Comune intervenga con urgenza»

UGO GALLI Passaggi a livello, Ugo Galli: «Disagi e potenziali rischi, il Comune intervenga con urgenza»

consigliere richiama in particolare quanto accaduto nella tarda mattinata di domenica lungo la Strada Provinciale 141, al chilometro 31+559, nei pressi della biforcazione per Ippocampo e Scalo dei Saraceni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – «I passaggi a livello stanno diventando una fonte di pericolo e di gravi disagi per cittadini e turisti. È necessario che il Comune intervenga con urgenza presso il gestore ferroviario». È quanto dichiara il consigliere comunale Ugo Galli, che torna a sollevare la questione del funzionamento delle intersezioni ferroviarie a raso sul territorio di Manfredonia.

Secondo Galli, la problematica sarebbe stata già portata all’attenzione dell’amministrazione comunale nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, svoltosi il 19 giugno, ma gli episodi continuerebbero a ripetersi.

Il consigliere richiama in particolare quanto accaduto nella tarda mattinata di domenica lungo la Strada Provinciale 141, al chilometro 31+559, nei pressi della biforcazione per Ippocampo e Scalo dei Saraceni. Stando alla ricostruzione fornita da Galli, intorno alle ore 12 le barriere del passaggio a livello si sarebbero abbassate mentre un’autovettura con a bordo una famiglia di turisti, che trainava una roulotte, stava attraversando i binari, generando momenti di forte apprensione tra gli automobilisti presenti.

«Sono seguiti lunghi incolonnamenti – afferma Galli – con decine di veicoli bloccati sotto il sole e temperature elevate. Per circa venticinque minuti automobilisti e turisti sono rimasti in attesa prima del passaggio del treno e della riapertura del traffico».

Per il consigliere comunale si tratta di criticità che, oltre a creare notevoli disagi alla circolazione, rischiano di compromettere l’immagine di una città che, soprattutto durante la stagione estiva, punta ad accogliere migliaia di visitatori.

«Abbiamo sempre sostenuto il rafforzamento del trasporto pubblico e ferroviario – sottolinea Galli – ma questo deve andare di pari passo con la sicurezza e con un’organizzazione efficiente della viabilità. Non è accettabile che episodi di questo tipo continuino a verificarsi con tale frequenza».

Da qui l’appello all’amministrazione comunale affinché si attivi tempestivamente nei confronti del gestore della rete ferroviaria per verificare il corretto funzionamento degli impianti e individuare soluzioni in grado di ridurre i disagi e garantire condizioni di maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni. 

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