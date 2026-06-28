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Home // Gargano // Peschici senza medici di famiglia, il sindaco D’Arenzo: «Offriamo vitto, alloggio e incentivi, ma non basta»

MEDICI D'ARENZO Peschici senza medici di famiglia, il sindaco D’Arenzo: «Offriamo vitto, alloggio e incentivi, ma non basta»

In un'intervista rilasciata a la Repubblica Bari, il primo cittadino spiega che il Comune è riuscito a garantire la presenza di due medici per la guardia medica turistica

Shock nel Gargano. Incendiata auto sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo. "Minacciato di morte"

Il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo. FB

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

PESCHICI – «Offriamo vitto, alloggio, carburante e persino un contributo per l’affitto, ma i medici continuano a non scegliere Peschici». È l’allarme lanciato dal sindaco Luigi D’Arenzo, che denuncia una situazione sanitaria sempre più critica in vista della stagione estiva, quando il centro garganico passa da circa 4 mila residenti a oltre 30 mila presenze.

In un’intervista rilasciata a la Repubblica Bari, il primo cittadino spiega che il Comune è riuscito a garantire la presenza di due medici per la guardia medica turistica, ma il numero è insufficiente a coprire tutti i turni. «Nel 2025 non si presentò nessuno al bando. Dal 16 luglio sarà pubblicato un nuovo avviso e speriamo nell’adesione di una nostra concittadina», afferma.

Per rendere più attrattiva la sede di servizio, l’amministrazione comunale ha previsto incentivi economici che comprendono vitto, alloggio, rimborso del carburante e contributi per l’affitto destinati ai professionisti che scelgono di operare a Peschici, con uno stanziamento complessivo di circa 10 mila euro.

L’emergenza, però, riguarda soprattutto la medicina di base. Negli ultimi quattro anni tutti i medici di famiglia del paese sono andati in pensione. Attualmente ne resta soltanto uno, mentre altri due operano a Rodi Garganico.

A complicare il quadro contribuisce anche la distanza dai principali ospedali. I presidi più vicini sono quelli di San Giovanni Rotondo e San Severo, raggiungibili rispettivamente in circa due ore e un’ora e mezza con i mezzi di soccorso. «Le ambulanze restano fuori per molte ore e il territorio rimane scoperto», osserva il sindaco, ricordando inoltre la carenza di personale nel sistema di emergenza-urgenza provinciale.

Durante l’estate il Comune può contare su un’ambulanza medicalizzata e su un ambulatorio con tre infermieri, ma secondo D’Arenzo il problema richiede interventi strutturali. Tra le proposte avanzate vi sono il coinvolgimento dei medici in pensione, il potenziamento dell’assistenza territoriale e una semplificazione delle procedure per i pazienti cronici, attraverso ricette di durata più lunga.

Il sindaco richiama infine l’attenzione sul futuro delle Case di comunità: «Se non ci sono medici disponibili, il rischio è quello di realizzare strutture che poi non potranno garantire i servizi ai cittadini».

Fonte: intervista di Luigi D’Arenzo a la Repubblica Bari.

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