Il Partito Democratico di San Giovanni Rotondo, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, ha diffuso un lungo intervento sul rinvio a giudizio dell’ex presidente del Consiglio comunale Pasquale Chindamo. Un testo che richiama il rispetto delle istituzioni, il decoro delle cariche pubbliche e l’incompatibilità morale tra la violenza e il ruolo di rappresentante dei cittadini.

Su un punto non può esserci alcuna ambiguità: la violenza non appartiene alla politica.

Se i fatti contestati saranno confermati dalla magistratura, rappresentano un comportamento grave e incompatibile con il confronto democratico. Lo erano ieri e lo sono oggi. Ma proprio perché si parla di etica pubblica, è impossibile ignorare la profonda contraddizione politica che emerge dal comunicato.

Il PD e il Movimento 5 Stelle oggi si chiedono se fosse opportuno candidare Chindamo e se fosse opportuno votarlo. Una domanda legittima. Tuttavia ne esiste un’altra, ancora più scomoda, alla quale gli stessi protagonisti dovrebbero rispondere.

Quando Chindamo ricopriva la carica di presidente del Consiglio comunale durante la consiliatura Barbano, chi sosteneva quella maggioranza?

La risposta è nota. A sostenerla c’erano anche il Movimento 5 Stelle, che per mantenere lo scranno di Barbano, nel momento della crisi, unì le forze grazie all’inciucio con Lega, Forza Italia, Noi Moderati, UDC e parte del Partito Democratico.

E allora sorge spontanea una domanda.

Se oggi si sostiene che quei fatti erano incompatibili con il ruolo istituzionale, perché allora nessuno degli alleati politici pretese l’immediata rimozione di Chindamo dalla presidenza del Consiglio comunale? Perché non si aprì una riflessione politica altrettanto dura? Perché non si pose con la stessa forza la questione dell’opportunità morale?

Nel comunicato odierno si legge che la città “non ha bisogno di aspettare la sentenza per capire cos’è accaduto quella sera”. Ma se questo principio vale oggi, perché non è valso allora per chi condivideva la responsabilità politica di quella maggioranza?

Qui non è in discussione la presunzione di innocenza, che resta un principio costituzionale irrinunciabile, né tantomeno il lavoro della magistratura, che dovrà accertare eventuali responsabilità.

Qui è in discussione la credibilità della politica.

L’etica pubblica non può essere invocata solo quando conviene. Non può trasformarsi in un martello da brandire contro gli avversari politici dopo essere stata riposta nel cassetto quando riguardava un proprio alleato.

È questo il punto che il comunicato del PD e del Movimento 5 Stelle evita accuratamente di affrontare.

La violenza va condannata sempre, senza distinguere tra amici e avversari. Ma allo stesso modo anche le responsabilità politiche devono essere assunte sempre, non soltanto quando cambiano le convenienze elettorali.

Chi oggi impartisce lezioni di moralità istituzionale dovrebbe prima spiegare ai cittadini quale fu il proprio comportamento in quei giorni. Se davvero riteneva incompatibile quella condotta con la funzione di presidente del Consiglio comunale, perché non chiese allora le dimissioni o la revoca dell’incarico? Perché continuò a sostenere quella maggioranza fino alla sua crisi?

La politica vive di memoria. O almeno dovrebbe.

Perché la coerenza non consiste nel condannare oggi ciò che ieri si è tollerato. Consiste nell’avere lo stesso metro di giudizio in ogni circostanza.

Ed è proprio questo che oggi manca: non la condanna della violenza, che è doverosa, ma la capacità di fare autocritica. Senza quella, ogni richiamo all’etica rischia di trasformarsi nell’ennesimo esercizio di doppia morale.

A cura di Maurizio Varriano