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INCENTIVI GUARDIE MEDICHE Sanità sul Gargano, sbloccati gli incentivi per le guardie mediche turistiche

D’Anelli e Sciscio: “Risultato importante, ma servono soluzioni strutturali per tutto l’anno”

Fonte: rainews

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

nità sul Gargano, sbloccati gli incentivi per le guardie mediche turistiche

D’Anelli e Sciscio: “Risultato importante, ma servono soluzioni strutturali per tutto l’anno”

VICO DEL GARGANO / RODI GARGANICO – Si sblocca la situazione relativa alle guardie mediche turistiche sul Gargano. Nella giornata di venerdì scorso, il Capo del Dipartimento regionale della Salute ha inoltrato all’Asl di Foggia l’autorizzazione all’utilizzo degli incentivi economici necessari a garantire la copertura del servizio assistenziale durante la stagione estiva.

Un passaggio considerato cruciale dai Comuni di Vico del Gargano e Rodi Garganico, dopo settimane di sollecitazioni e interventi istituzionali finalizzati a scongiurare criticità in un periodo particolarmente delicato per il territorio, chiamato ad accogliere migliaia di turisti.

I sindaci Raffaele Sciscio e Carmine D’Anelli esprimono soddisfazione per il provvedimento, sottolineando come l’autorizzazione rappresenti un primo segnale concreto di attenzione da parte dell’assessorato regionale alla Sanità e dei vertici del Dipartimento.

“Esprimiamo soddisfazione per questo risultato parziale – dichiarano i primi cittadini – ma la nostra battaglia va avanti con costanza. I presidi sanitari del Gargano non possono essere attenzionati e rincorsi soltanto nei momenti di massima emergenza. Il nostro territorio, che accoglie centinaia di migliaia di visitatori, merita dignità e risposte strutturali capaci di garantire il diritto alla salute per tutto l’anno, sia ai residenti sia ai turisti”.

Secondo D’Anelli e Sciscio, infatti, lo sblocco degli incentivi non può essere considerato un punto di arrivo, ma deve rappresentare l’inizio di un percorso più ampio per rafforzare stabilmente l’assistenza sanitaria sul Gargano.

I sindaci hanno inoltre rivolto un ringraziamento alla consigliera regionale Rossella Falcone e all’assessore regionale Raffaele Piemontese, evidenziando il loro ruolo di sostegno e raccordo presso i tavoli regionali per portare all’attenzione della Regione le istanze delle comunità garganiche.

L’obiettivo, ribadiscono i due amministratori, resta quello di garantire servizi sanitari adeguati non solo nei mesi estivi, ma durante tutto l’anno, in un’area che necessita di presidi efficienti e risposte certe per cittadini, operatori turistici e visitatori.

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