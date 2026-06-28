Siponto Street Fest, dal 2 luglio l’iniziativa del Manfredonia Festival che porta musica, intrattenimento e artisti di strada

SIPONTO STREET FEST, SI PARTE IL 2 LUGLIO E LA SECONDA EDIZIONE SI FA IN CINQUE: MUSICA, ARTISTI DI STRADA E FESTA DIFFUSA SUL MARE

Dopo il successo dello scorso anno, torna il Siponto Street Fest, l’iniziativa del Manfredonia Festival che porta musica, intrattenimento e artisti di strada nel cuore di Siponto, trasformando le serate estive in momenti di festa, incontro e condivisione.

La seconda edizione cresce e si amplia: non più due, ma ben cinque giornate pensate per vivere Siponto in un’atmosfera allegra e coinvolgente, tra suoni, colori, spettacoli e passeggiate serali. Gli appuntamenti sono in programma giovedì 2, giovedì 16 e giovedì 30 luglio, e poi giovedì 13 e domenica 23 agosto, con una proposta artistica varia e capace di coinvolgere pubblici diversi, dai bambini alle famiglie, dai residenti ai turisti.

Si parte giovedì 2 luglio alle ore 20.30, con la prima grande serata del Siponto Street Fest: musica dal vivo, intrattenimento e artisti di strada accompagneranno il pubblico in una festa diffusa che vedrà protagonisti WildCar 70-80, Jazz Quartet e IDea. Sarà il primo appuntamento di un percorso che vuole accendere Siponto di energia, bellezza e partecipazione, confermando la vocazione della località come spazio vivo dell’estate manfredoniana.

Il calendario proseguirà giovedì 16 luglio alle ore 20.30 con Giò e trio italiano, DNA e Good Times; giovedì 30 luglio alle ore 20.30 con Lizia Impagnatiello, Red Aunt e Sabotage; giovedì 13 agosto alle ore 20.30 con Gli Scarrafoni, Sabotage e Lucio & Lucio. La chiusura è prevista domenica 23 agosto alle ore 21.00, in Piazza Santa Maria Regina, con il concerto degli OttantaBit.

“Siponto è uno dei luoghi più belli e identitari della nostra città e merita di essere vissuta anche attraverso eventi capaci di creare comunità, socialità e bellezza — dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente —. Dopo la prima edizione, abbiamo voluto rafforzare il Siponto Street Fest, portandolo a cinque appuntamenti. È una scelta che guarda alla valorizzazione del territorio, ma anche al piacere semplice e prezioso dello stare insieme, tra musica, spettacolo e mare”.

“Con il Siponto Street Fest continuiamo a investire su una visione di città che valorizza i suoi luoghi più belli e più rappresentativi — dichiara il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca -. Siponto è un patrimonio storico, identitario e turistico della nostra comunità, e merita una programmazione capace di renderla sempre più vissuta, accogliente e attrattiva”.

Il Siponto Street Fest si conferma così come un format dinamico e popolare, capace di animare l’estate con eventi gratuiti e accessibili, valorizzando strade, piazze e spazi aperti attraverso il linguaggio immediato della musica e dell’arte di strada.

Il primo appuntamento è per giovedì 2 luglio alle ore 20.30: a Siponto il mare accoglie, la festa accompagna fino a sera.