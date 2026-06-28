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ECCELLENZE Successo a Vico del Gargano per “Calici a Vico”: vino, sapori e tradizione protagonisti nel centro storico

L'iniziativa ha confermato la capacità di Vico del Gargano di promuovere il proprio patrimonio enogastronomico

Successo a Vico del Gargano per “Calici a Vico”: vino, sapori e tradizione protagonisti nel centro storico

Successo a Vico del Gargano per “Calici a Vico”: vino, sapori e tradizione protagonisti nel centro storico

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Giugno 2026
Eventi // Gargano //

Il centro storico di Vico del Gargano ha fatto da cornice a “Calici a Vico”, la manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del Gargano che ha richiamato numerosi residenti e visitatori tra i caratteristici vicoli del borgo. L’evento, inserito nel cartellone dell’Estate Vichese e nei festeggiamenti in onore della Madonna del Rifugio, è stato organizzato dalla Pro Loco di Vico del Gargano in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il contributo dell’Azienda Agricola Sabrina Scopece.

A partire dalle ore 20.30, via Castello si è trasformata nel punto di partenza di un percorso degustativo che ha condotto il pubblico alla scoperta dei sapori autentici del territorio. Lungo il tragitto sono stati proposti i vini dell’Azienda Agricola Sabrina Scopece, che ha contribuito alla riuscita della manifestazione mettendo a disposizione le proprie etichette, apprezzate dai partecipanti e abbinate alle specialità della tradizione locale.

Tra le eccellenze gastronomiche degustate non sono mancate le pettole, la paposcia, il celebre “sospiro”, conosciuto come il dolce della sposa, oltre a marmellate artigianali e altre produzioni tipiche del Gargano, espressione della cultura e dell’identità del territorio.

Particolarmente seguito lo show cooking dello chef Giuseppe Scarlato, che ha coinvolto il pubblico con una dimostrazione culinaria dedicata alla valorizzazione delle materie prime locali e alla reinterpretazione della tradizione gastronomica garganica.

L’iniziativa ha confermato la capacità di Vico del Gargano di promuovere il proprio patrimonio enogastronomico attraverso eventi che mettono in rete produttori, istituzioni e associazioni, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica tra gusto, cultura e tradizioni.

Ad accompagnare la serata anche momenti di musica e convivialità, che hanno contribuito a creare un’atmosfera festosa e partecipata, rafforzando il legame tra il borgo, le sue eccellenze e la sua identità culturale.

Successo a Vico del Gargano per “Calici a Vico”: vino, sapori e tradizione protagonisti nel centro storico
Successo a Vico del Gargano per “Calici a Vico”: vino, sapori e tradizione protagonisti nel centro storico

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