Terribile frontale sulla strada per Marina di Lesina: una vittima nello schianto tra due auto

LESINA (Foggia) – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 28 giugno, lungo la Strada Provinciale 35, che collega Lesina a Marina di Lesina. Il violento scontro frontale tra due automobili è costato la vita a una persona, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, è stato estremamente violento. Una delle vetture coinvolte ha riportato gravissimi danni nella parte anteriore e sul lato del conducente, segno della forza dello schianto. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi.

Per uno degli occupanti non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. L’altra persona coinvolta è stata soccorsa e affidata alle cure dei sanitari; al momento non sono state rese note le sue condizioni.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli incidentati e gli accertamenti tecnici necessari a chiarire le cause dell’incidente. Gli investigatori stanno valutando ogni elemento utile per stabilire le responsabilità e ricostruire la dinamica del frontale.

L’ennesima tragedia sulle strade della provincia di Foggia riaccende l’attenzione sulla sicurezza della viabilità locale, soprattutto lungo gli assi che collegano il centro abitato di Lesina con la località balneare di Marina di Lesina, particolarmente trafficati durante il periodo estivo.

La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente. Si resta in attesa di comunicazioni da parte delle autorità competenti.