Traffico di droga tra Vieste e Ascoli Satriano: cinque misure cautelari. Arrestata anche la figlia dell'ex boss "Cintaridd"

Traffico di droga tra Vieste e Ascoli Satriano, sei misure cautelari

VIESTE – Cinque persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’indagine dei Carabinieri coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia su un presunto traffico di sostanze stupefacenti tra Vieste, Ascoli Satriano, Foggia e Bari. Tra gli indagati figura anche una giovane donna di Vieste, figlia dell’ex capo del clan locale Angelo Notarangelo, detto “Cintaridd”, ucciso in un agguato mafioso nel gennaio 2025.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto quattro custodie cautelari in carcere, una agli arresti domiciliari e una misura dell’obbligo di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Per uno di loro viene contestata anche la detenzione illegale di un’arma da fuoco e di materiale esplodente.

L’inchiesta avrebbe preso avvio nel settembre 2025, dopo un controllo effettuato dai militari a Cagnano Varano, nel corso del quale uno degli indagati fu trovato in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina. Dall’analisi del telefono cellulare sequestrato sarebbero emersi elementi che, secondo gli investigatori, hanno consentito di ricostruire una rete di approvvigionamento e distribuzione della droga attiva tra la provincia di Foggia e il Gargano.

Secondo l’impostazione accusatoria, cocaina, hashish e marijuana venivano acquistati prevalentemente a Foggia e Bari, trasportati anche mediante auto a noleggio e occultati all’interno di confezioni di snack per eludere eventuali controlli. I contatti con clienti e fornitori sarebbero avvenuti attraverso piattaforme di messaggistica criptata, mentre i pagamenti venivano effettuati tramite carte prepagate e, in alcuni casi, anche mediante criptovalute.

Gli investigatori ritengono che durante l’estate del 2025 il presunto centro dell’attività di spaccio si fosse spostato a Vieste, in concomitanza con l’aumento delle presenze turistiche. In questo contesto la giovane viestana, secondo quanto contestato dalla Procura e riportato nell’ordinanza cautelare, avrebbe ospitato uno degli indagati proveniente da Ascoli Satriano, fornendogli supporto logistico per l’attività illecita. Si tratta di contestazioni che saranno oggetto del successivo confronto processuale.

Le indagini descrivono inoltre una presunta organizzazione nella quale i rifornimenti venivano effettuati con frequenza, mentre la distribuzione sarebbe avvenuta anche attraverso persone incensurate incaricate delle consegne, concordate preventivamente mediante applicazioni di messaggistica.

L’arresto della giovane richiama inevitabilmente l’attenzione sulla figura del padre, Angelo Notarangelo, conosciuto come “Cintaridd”, ritenuto dagli investigatori uno degli storici esponenti della criminalità organizzata viestana. L’uomo fu assassinato il 26 gennaio 2025 in un agguato alla periferia del centro garganico. Su quell’omicidio Marco Raduano, ex boss della mafia garganica divenuto collaboratore di giustizia, ha reso dichiarazioni agli inquirenti, ma il procedimento relativo al delitto è ancora in corso e, allo stato, non risultano provvedimenti definitivi nei confronti di eventuali responsabili.

Le indagini sul presunto traffico di droga proseguono per chiarire ruoli e responsabilità di tutti gli indagati, che devono considerarsi non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva.

Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno – Edizione Capitanata.