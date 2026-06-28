Tragedia sulla Statale 106 a Taranto: muore 43enne in un frontale, feriti la moglie e i tre figli

TARANTO – Un uomo di 43 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106, all’altezza della raffineria Eni di Taranto. Nello scontro frontale sono rimaste coinvolte una Lancia Y, sulla quale viaggiava la vittima insieme alla moglie e ai tre figli, e una Ford Mustang GT. I familiari dell’uomo sono rimasti gravemente feriti, ma secondo quanto riferito da fonti sanitarie dell’Asl non sarebbero in pericolo di vita. Ferito anche il conducente dell’altra vettura.

L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, è stato particolarmente violento. La Lancia Y, dopo la collisione, ha sfondato una recinzione ed è terminata all’interno dell’area delimitata della raffineria. La forza dello schianto è stata tale da provocare il distacco del motore dell’auto, rimasto sull’asfalto insieme a numerosi detriti e alle lamiere dei due veicoli.

Per il conducente della Lancia non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto con numerose ambulanze, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La moglie e i tre figli, che viaggiavano con lui, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le loro condizioni sono serie, ma, secondo le prime informazioni diffuse dall’Asl di Taranto, non sarebbero in pericolo di vita.

Anche il conducente della Ford Mustang GT è rimasto ferito. Le sue condizioni sono in corso di valutazione da parte dei medici.

I primi soccorritori a raggiungere il luogo dell’incidente sono stati i vigili del fuoco in servizio presso la Raffineria Eni, intervenuti tempestivamente mentre le squadre del Comando provinciale di Taranto erano impegnate nelle operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi a San Giorgio Ionico.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 coordinati dal direttore del Servizio di emergenza, Mario Balzanelli, anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire le cause dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze che hanno provocato il frontale.

L’ennesimo grave incidente sulle strade del Tarantino ripropone il tema della sicurezza lungo la Statale 106, arteria già teatro in passato di numerosi sinistri, spesso con conseguenze gravissime.

Fonte: ANSA.