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Home // Manfredonia // “Una nuova pagina per L’ENALCACCIA P.T. Foggia”

ENALCACCIA “Una nuova pagina per L’ENALCACCIA P.T. Foggia”

A seguire, il consueto pranzo sociale, con tutti i rappresentanti delle Delegazioni Comunali della provincia

"Una nuova pagina per L'ENALCACCIA P.T. Foggia"

"Una nuova pagina per L'ENALCACCIA P.T. Foggia"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //
Nella giornata di ieri, sabato 27 giugno 2026 in Foggia, si è scritta una nuova pagina per l’ENALCACCIA PESCA E TIRO.
Dopo una giovevole riunione, arriva il momento delle votazioni (svolte per acclamazione), è stato eletto a unanimità il nuovo Presidente Provinciale:
Prof. Antonio Angelillis (Manfredonia)
Vice Presidente:
Sig. Giuseppe Lavacca (Torremaggiore)
Consigliere: Prof. Angelo Vaira (Mattinata)
Il Presidente uscente, Dott. Lucio Marchesiello, rimane all’interno dell’associazione come Presidente Onorario.
A seguire, il consueto pranzo sociale, con tutti i rappresentanti delle Delegazioni Comunali della provincia. L’associazione è fatta di persone, non solo di cariche. Un momento di confronto, unità e passaggio di testimone tra esperienza e nuovo impegno. Auguri di buon lavoro al nuovo Direttivo e un ringraziamento al Dott. Marchesiello per il percorso svolto.
Alessandro Manzella

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