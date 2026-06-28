"Una nuova pagina per L'ENALCACCIA P.T. Foggia"

Nella giornata di ieri, sabato 27 giugno 2026 in Foggia, si è scritta una nuova pagina per l’ENALCACCIA PESCA E TIRO.

Dopo una giovevole riunione, arriva il momento delle votazioni (svolte per acclamazione), è stato eletto a unanimità il nuovo Presidente Provinciale:

Prof. Antonio Angelillis (Manfredonia)

Vice Presidente:

Sig. Giuseppe Lavacca (Torremaggiore)

Consigliere: Prof. Angelo Vaira (Mattinata)

Il Presidente uscente, Dott. Lucio Marchesiello, rimane all’interno dell’associazione come Presidente Onorario.

A seguire, il consueto pranzo sociale, con tutti i rappresentanti delle Delegazioni Comunali della provincia. L’associazione è fatta di persone, non solo di cariche. Un momento di confronto, unità e passaggio di testimone tra esperienza e nuovo impegno. Auguri di buon lavoro al nuovo Direttivo e un ringraziamento al Dott. Marchesiello per il percorso svolto.

Alessandro Manzella