Andria, busta con proiettile per sindaco Giorgino

Foggia – Una busta contenente un foglio di carta formato A4 con tre nomi scritti –– e tre proiettili e' stata recapitata a casa del sindaco di Andria,(Pdl). Le altre due persone indicate nella lettera minatoria sono il presidente del consiglio comunale di Andria e vice presidente del consiglio regionale della Puglia,, e il deputato(Pdl).Giorgino ha consegnato la busta con il suo contenuto alla polizia.– Il Presidente Rocco Palese e l'intero Gruppo consiliare del Pdl hanno diffuso la seguente nota: "Il vile atto intimidatorio nei confronti degli amici Nino Marmo, Nicola Giorgino e Benedetto Fucci non può non vederci totalmente solidali con chi, avendo meritoriamente ribaltato dopo decenni una situazione politico-amministrativa cristallizzata se non incancrenita, può aver toccato interessi intoccabili se non innominabili. Non avevamo dubbi sul fatto che tre combattenti, appassionati della loro Terra, come Nino, Nicola e Benedetto non si facessero minimamente condizionare e decidessero di andare tranquillamente avanti. Così come non abbiamo dubbi che la Magistratura e le Forze dell'Ordine sapranno come sempre fare il proprio dovere a tutela della legalità e della democrazia".– Il consigliere regionale del Popolo della Libertà, Giovanni Alfarano esprime solidarietà al Sindaco di Andria Nicola Giorgino, al Vice-Presidente del Consiglio regionale Nino Marmo, al Deputato Benedetto Fucci. "Esprimo la mia più totale solidarietà agli amministratori andriesi. Quello perpetrato ai danni dei colleghi Giorgino, Marmo e Fucci è un atto vile ed increscioso e che va assolutamente condannato. Conosco bene la loro passione ed il loro impegno, il loro esclusivo interesse per la Città di Andria. Sono convinto che continueranno a lavorare con la medesima passione e con il medesimo impegno. Spero che le autorità competenti facciano chiarezza sulla vicenda. Questi gesti vanno isolati".– Dichiarazione del consigliere regionale Franco Pastore (Misto-Psi). "È intollerabile il clima di tensione e violenza che si respira ad Andria e non da oggi, ma da mesi. La lettera con i proiettili consegnata a casa di Nicola Giorgino, indirizzata a lui e al collega consigliere regionale Marmo nonché all'onorevole Fucci, è solo l'ultimo di una lunga serie di atti intimidatori che incrinano, quotidianamente, la tranquillità di una città che vuole e deve andare avanti onestamente, come il gran numero degli andriesi fa. All'amico Giorgino, al collega Marmo e a Benedetto Fucci la mia solidarietà e vicinanza nella condanna di tale ennesimo vile atto di cui sono vittime".– Il presidente del Gruppo Udc alla Regione Puglia,ha espresso solidarietà al vice presidente del Consiglio regionale,, al sindaco di Bisceglie, Nicola Giorgino e al deputatoper il vile gesto intimidatorio perpetrato nei loro confronti. "Un gesto grave e preoccupante sul quale auspichiamo che la magistratura possa fare piena luce in tempi brevi – ha sottolineato il capogruppo Udc – Un gesto che rappresenta una vera e propria violenza, non solo ai singoli che ne sono stati vittime, ma anche alle Istituzioni che rappresentano. Le forze politiche tutte non possono che condannare e respingere con forza simili forme di vigliacche minacce e alzare barricate contro gesti intimidatori che scuotono le Istituzioni nelle fondamenta e mettono in pericolo il vivere civile e la democrazia". "In particolare esprimo vicinanza e solidarietà al collega Marmo anche a nome del Gruppo Udc – ha concluso Salvatore Negro – nella certezza che quanto accaduto non faccia venire meno il suo impegno politico nel quale ha sempre profuso energia e determinazione".– "Solidarietà al collega, al sindacoed all'on." viene espressa a nome dell'intera Assemblea e a titolo personale dal presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna. "Nell'apprendere dell'intimidazione ai danni dell'Amministrazione comunale di Andria ed in particolare delle principali figure istituzionali della municipalità andriese, sento di interpretare lo sdegno e la deplorazione per un gesto gravissimo, una minaccia inaccettabile che attenta alla democrazia. Auspico che l'azione degli inquirenti e delle Forze dell'Ordine possa allontanare ogni turbativa dall'esercizio del mandato elettivo e dell'attività amministrativa, che non possono essere sottoposte a condizionamenti.