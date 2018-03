Strage “Bruscella”, raccolta fondi Comune Modugno

Di:

Modugno – IL Comune di Modugno ha aperto, presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari – sede di Modugno, un apposito conto corrente, IBAN IT 16K 0542441541000000156180, sul quale far confluire le libere donazioni di chiunque (privati cittadini o pubbliche amministrazioni) voglia fornire il proprio contributo a sostegno dei famigliari delle vittime del disastro avvenuto a Modugno lo scorso venerdì, 24 luglio, nello stabilimento “Bruscella Fireworks”. Viste le circostanze luttuose e le difficoltà estremamente gravi in cui sono improvvisamente venuti a trovarsi i parenti colpiti dalla strage, il Sindaco e la Giunta Comunale sollecitano vivamente la popolazione a partecipare alla raccolta fondi e ad utilizzare il conto corrente istituito dal Comune per facilitare e meglio coordinare la gestione del servizio.

Redazione Stato