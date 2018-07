Di:

La Squadra Mobile di Lecce ed il Commissariato di Polizia di Stato Nardò, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile di Sassari, hanno eseguito, nelle prime ore della mattinata di ieri a San Pasquale, frazione di Tempio Pausania, in provincia di Sassari su ordine del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce Massimiliano Carducci, l’ordinanza di custodia cautelare a carico di Kevin Pacillo, 22enne di Manfredonia, ai tempi domiciliato a Parabita, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio e la persona ritenuto responsabile di tentata estorsione aggravata, violazione di domicilio e detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivo. Il giovane si trovava lì perché assunto presso una struttura ricettiva per la stagione estiva.

fonte http://www.leccenews24.it/cronaca/arrestato-estorsione-kevin-pacillo-manfredonia.htm