FI “Uniti per salvare i dipendenti Conad del Centro commerciale di Macchia”

Monte Sant’Angelo, 28 luglio 2018. Nei giorni scorsi il Gruppo Conad Adriatica ha annunciato un numero elevato di possibili licenziamenti nei Centri Commerciali di Macchia/Monte Sant’Angelo e di San Severo; per la precisione, sono 36 i lavoratori che rischiano il posto di lavoro a Macchia.

Immediatamente i Sindacati hanno chiesto un tavolo di concertazione, al fine di evitare questo grosso danno per i lavoratori e le loro famiglie. Dalle trattative intercorse, trapelano notizie che riferiscono di ulteriori incontri con i Sindacati in agosto.

Forza Italia invita tutte le Istituzioni ad affrontare, in modo coeso e con determinazione, questa ennesima vertenza lavorativa, al fine di scongiurare il licenziamento dei dipendenti di Conad del Centro Commerciale di Macchia: una decisione del genere sarebbe un ulteriore danno alla già precaria situazione economica del territorio. Come già successo nel recente passato per un’altra e più ampia vertenza, solo uniti si possono raggiungere risultati soddisfacenti per i lavoratori, per le loro famiglie e per il territorio tutto.

Forza Italia interesserà già da subito i propri referenti sovracomunali perché si facciano carico di questa situazione e perché appoggino ogni possibile soluzione che Azienda, Sindacati e Istituzioni locali e regionale vogliano prendere per evitare che altre famiglie restino senza futuro.

Forza Italia, pur consapevole del momento di crisi economica, chiede a Conad di ripensare la propria decisione, anche alla luce del fatto che, dopo il riavvio dello stabilimento “Ex Sangalli vetro”, sicuramente una prospettiva di sviluppo si può intravedere.

(Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)