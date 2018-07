Oggi la “Strasiponto”, disposizioni per circolazione a Siponto

Di:

Manfredonia, 28 luglio 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonai, oggi, sabato 28 luglio 2018, per garantire l’ordinato svolgimento della corsa su strada denominata “STRASIPONTO”:

A. E’ vietata dalle ore 18.45 alle ore 20.00, la circolazione dei veicoli nelle seguenti vie e piazze: Via Console Claudio – Piazza S.M. Maggiore di Siponto; Viale degli Eucalipti, nel tratto compreso tra Viale Papa Callisto e Viale degli Oleandri; Viale degli Oleandri, nel tratto compreso tra Viale degli Eucalipti e Viale dei Pini; Viale dei Pini, nel tratto compreso tra Viale degli Oleandri e Via Azzurra;

Via Azzurra, nel tratto compreso tra Viale dei Pini e Lungomare del Sole; Lungomare del Sole, nel tratto compreso tra Via Azzurra e Area Antistante il Centro Riabilitazione Motoria “A. Cesarano”; Viale Manfredonia, nel tratto compreso tra Lungomare del Sole e Via Console Claudio; Viale Kennedy , da Ex passaggio a Livello (Dogana) al Centro Riabilitazione Motoria “A. Cesarano”;

B. Dalle ore 18,00 alle ore 21,00 è vietata la sosta dei veicoli in Via Console Claudio, intero fronte prospiciente il Piazzale S. M. Maggiore di Siponto;

C. Dalle ore 18,45 alle ore 20,00 la chiusura delle strade interpoderali e traverse che si immettono sul circuito di gara.

Atto in allegato

strasiponto n 185 del 27 0718