Bancomat, prelievo di contanti a rischio l’1 e il 2 agosto 2019

Di:

“Prelievo non disponibile”. A causa dello sciopero dei portavalori l’1 e il 2 agosto gli sportelli automatici e le filiali potrebbero non avere denaro a sufficienza per garantire il prelievo di contanti a tutti i clienti. In queste ore le banche si stanno organizzando per avere tutte le disponibilità, ma non è possibile escludere qualche disagio. Tanto che Intesa San Paolo ha inviato un’email ai propri clienti avvisandoli che giovedì e venerdì “il prelievo di contanti alle Casse veloci automatiche e in filiale potrebbe non essere disponibile”. “

Fonte today.it