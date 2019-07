Di:

“A distanza di oltre un mese e mezzo dalla conclusione delle elezioni amministrative, la montagna ha partorito un topolino”. Così Pippo Cavaliere, ex candidato sindaco e consigliere di opposizione del Pd, descrive le ultime concitate fasi di formazione della giunta- i nomi degli assessori comunicati alla stampa mancano dei tre esponenti leghisti- che esordirà martedì nel primo consiglio comunale.

“Il sindaco Landella, questa volta non per sua responsabilità, ha proceduto alla nomina di una giunta monca, composta da soli sei assessori. Anche in questa circostanza l’assegnazione delle poltrone ha prevalso sul supremo interesse della collettività, mettendo in secondo piano il diritto dei cittadini ad essere ben amministrati. Il sindaco giustifica tutto ciò dicendo di aver mostrato rispetto nei confronti di una forza politica, ma la verità è che la coalizione di centrodestra non ha rispetto dei problemi della città”.

La documentazione ai consiglieri

Ma c’è un’altra cosa che reputa a grave: “La convocazione del consiglio comunale avvenuta in dispregio al regolamento comunale, che prescrive l’obbligo della convocazione almeno cinque giorni prima della seduta allorquando sono all’ordine del giorno argomenti riguardanti il bilancio comunale, oltre all’obbligo di dover fornire ai consiglieri comunali la dovuta documentazione.

Nel caso in oggetto non sono stati rispettati né i tempi di convocazione, né ai consiglieri è stato consegnato quanto dovuto. Nel caso in questione non possono essere neppure invocati i motivi di urgenza in quanto il regolamento non lo consente per le questioni di bilancio ed anche perché l’urgenza non può essere invocata se è conseguente a ritardi ed a responsabilità dell’amministrazione”.

Circa l’approfondimento di una materia così delicata come quella del bilancio, ritiene “pleonastico evidenziare che il tempo disponibile è del tutto insufficiente, soprattutto da un consiglio non ancora insediatosi. Spero che il sindaco voglia porre rimedio alla questione con l’urgenza che il caso richiede.

Dar vita al neo eletto consiglio comunale con una convocazione viziata da palesi illegittimità sarebbe il modo peggiore per avviarsi”.