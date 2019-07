Di:

“Incredibile, dopo sole 24 ore dalla creazione della nuova pagina abbiamo già raggiunto più di 5500 followers! Di questo passo arriveremo ad almeno 7000 entro domenica notte”. E’ l’entusiasmo con cui viene salutata la pagina ‘Calcio Foggia 1920’, dedicata alla squadra rosso nera. Mentre scriviamo, ha superato i 1000 like. Il nome riparte dall’anno di nascita della società di cui si celebrano 100 anni il prossimo anno.

Ecco i primi post pubblicati dai nuovi proprietari di CF 1920, gli imprenditori sardi Roberto Felleca e Maria Assunta Pintus: “Presso un noto studio notarile della città, si è costituita ‘Calcio Foggia 1920 ssdrl’, dopo le manifestazioni d’interesse con bando del Comune e selezione. La nuova proprietà ci tiene a ringraziare la Città di Foggia e soprattutto i tifosi per l’accoglienza, l’affetto e la fiducia ricevuta.”

Tra i commenti per il nuovo corso appena iniziato quello di Antonio: “Grazie Presidente per aver scelto Foggia, non se ne pentirà, il tifo che abbiamo merita palcoscenici più alti, e come avete detto il calore che trasmette Foggia non si vede neanche in serie A, in bocca al lupo e buon lavoro”. Arrivano saluti sparsi da Varese, dalla Calabria, dai foggiani che vivono in varie parti d’Italia e continuano a seguire la squadra del cuore.

Un altro tifoso scrive: “Noi ci saremo sempre. Una sola cosa chiedo alla nuova società: trasparenza. Non serve proclamare la serie A, diteci ogni anno qual è il programma reale e noi saremo sempre al vostro fianco. Se bisogna fare anni di transizione, puntare sui giovani, limitare le spese, pazienza, vogliamo solo verità. Grazie e buon lavoro. Forza Foggia!”.

Luca risponde: “Riempiremo gli stadi anche in serie D, l’ amore per il Foggia non cambia in base alle categorie”.

Amalia ringrazia: “Non tradite le nostre speranze…noi tutti saremo al fianco della nuova società e la sosterremo per il bene della città e della squadra che la rappresenta”. Fra i commenti, qualche consiglio: “No, forse non avete ancora capito che a 7000 (like) ci state tra 5 minuti, e domenica notte state a 30000. Se ci va. E fate sparire l’altra pagina”.