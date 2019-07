Incidente stradale tra Peschici e Vieste: auto nella scarpata

Di:

Altro incidente stradale sul Gargano. È accaduto poco fa sulla SS89 tra Peschici e Vieste, al km 94,800, dove una Ford Focus con a bordo un ragazzo e una ragazza, è finita in una scarpata. Sul posto polizia stradale, i vigili del fuoco, l’elisoccorso, gli operatori del 118 e personale della Protezione civile ‘Pegaso’ di Vieste.

Ferita la ragazza – trasportata in elisoccorso presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo – che avrebbe riportato delle fratture alle gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita.

fonte: foggiatoday