Manfredonia. Pressing per l’ospedale di medici, sindacato e associazioni

SI FA SEMPRE più acuta e preoccupata la polemica sulle sorti dell’ospedale San Camillo De Lellis. Un forte pressing sulle autorità regionali perché il presidio ospedaliero di Manfredonia facente parte della Asl FG, non sia ridimensionato ma al contrario venga opportunamente potenziato e articolato. Una vera mobilitazione cittadina cui partecipano medici, il sindacato e le associazioni culturali.

ISPIRANDOSI esplicitamente alla presa di posizione sulla sanità locale, espressa dall’arcivescovo padre Franco Moscone, i medici, ospedalieri e di base, hanno avvertito l’esigenza “di esercitare il proprio ruolo di referenti professionali di un settore mal gestito dalla politica e pertanto di non delegare ad altri compiti e competenze proprie della loro funzione e di chiedere conto a chi ha esercitato questa delega, le ragioni della condizione di precarietà e declassamento della sanità a Manfredonia e dunque del presidio ospedaliero San Camillo”.

SI SONO riuniti in assemblea ed hanno elaborato un progetto, una proposta che definisca compiti e funzioni di un nosocomio il cui ruolo non è strettamente legato alla città di Manfredonia, ma si allarga, come la realtà operativa dimostra, a popolazioni di un vasto hinterland che si protende per il Gargano. E’ un piano organizzativo capillarmente descritto che evidenzia la interdipendenza dei vari servizi sanitari e dunque della dotazione del personale medico e paramedico. Il piano è stato inviato al presidente-assessore alla sanità Michele Emiliano e al presidente della commissione sanità reginale, Paolo Campo. “QUALE FUTURO per il presidio ospedaliero di Manfredonia” è la domanda che si pone la segreteria cittadina della “Unione sindacale delle professioni e delle professionalità intellettuali” (USPPI) in una nota nella quale evidenzia come “il nuovo piano ospedaliero varato dalla Regione Puglia crea molti dubbi e incertezze sul futuro degli ospedali territoriali>. Tra le problematiche evidenziate quella dello scippo del punto nascite, ANALOGA richiesta avanzano l’associazione “Cittadinanza attiva – Tribunale per i diritti del malato” e l’associazione culturale e politica “Manfredonia Nuova” che hanno inviato a Bari una petizione firmata dai cittadini. “Sono stati investiti – rilevano tra l’altro – milioni di euro per l’ampliamento delle opere murarie per l’ospedale di Manfredonia che offre potenzialità umane, professionali e di operatività per diventare una struttura ospedaliera di 1° livello e pertanto diventi operativa e funzionale con il completamento delle piante organiche delle unità operative esistenti; che vengano mantenute e non depotenziate le unità operative di Gastroenterologia e Psichiatria; che il centro di riabilitazione motoria e psicomotoria “Andrea Cesarano” non si avvii alla chiusura; che il nostro Pronto Soccorso e la Radiologia siano potenziati con risorse umane e strumentali idonee”.

Michele Apollonio