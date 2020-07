Covid, sindaco San Nicandro: “Salgono a 8 i positivi nella nostra comunità”

Il protocollo adottato dal Dipartimento di Emergenza Sanitaria, che prevede di praticare tamponi su persone individuate dal Contact Tracing , si dimostra uno strumento efficace che, non solo permette di individuare nuove positività, aiuta a circoscrivere il pericolo di diffusione viremica individuando chi deve rispettare periodo di quarantena. La situazione è sotto controllo e la collaborazione con la Asl è costante. Invito la popolazione a non cedere a facili allarmismi.

Consiglio in questo periodo climatico favorevole dell’estate, a non far venir meno il rispetto di quelle regole che continuano ad essere valide nel prevenire il contagio: distanziamento fisico, uso corretto delle mascherine, igiene delle mani e controllo dei sintomi respiratori.Auguro a chi vive questo periodo delicato di salute, una pronta guarigione”.