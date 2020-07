CULTURA ON. L’inconscio del mare di Vito Moreno

Vito Moreno è un artista foggiano, la propensione all’arte si è manifestata già dall’infanzia, nel disegno e nella pittura, sino a materializzare in espressioni artistiche più mature. L’anima ne è il fulcro. Ciò che alberga nello spirito di ognuno, diventa motivo, intento per esprimere e immortalare su di una tela o un foglio. L’arte da sempre mezzo di comunicazione, di bellezza, di ciò si nutre, molte sono le possibilità che un pittore ha per esprimersi.

Ma il movente, il soggetto imperante…l’Io…l’anima…sono l’autentica essenza che prevarica ogni e qualunque suo vissuto ed ogni razionalità. Un’ inquietudine che prevarica sulla perfezione stilistica e sulla tecnica. Ciò che è celato, misterioso in noi…….la rabbia, la gioia, la sensualità…circondati da sfondi o scene irreali, aloni cromatici che confondono o esaltano uno stato d’animo soffoca ogni riferimento reale ponendolo su un secondo piano.

L’arte è il veicolo, la virtuosa porta del divino, dove il misterioso mondo dell’anima prende forma e … svela tuonando la voce dell’Io e …. dei nostri segreti. (Vito Moreno)

Non serve secondo me pur se il soggetto è un ritratto o figura femminile ..è veicolo di emozioni, espressione di un comportamento …quella voce che per esprimersi diventa colore forte, vivo e a volte scuro, ma che si insidia per apportare valore. Un netto contrasto tra il passato e presente si evidenzia nel tratto, la pennellata e la modalità di espressione…..dal periodo di crescita artistica tra disegni, ritratti, intrisi tutti di tecnica, ricerca in qualche modo della perfezione o senso del vero, reale alla liberazione da programmi, da dogmi o regole “scolastiche”..in un immersione irreale ..il surrealismo figurativo.

Nella formazione artistica vi è il diploma al Liceo Artistico e il 110 conseguito presso l’ Accademia di Belle Arti in Foggia sezione pittura, nel 2002. Varie mostre personali e tantissime collaborazioni. Vincitore del premio Lupo, sezione ” Premio del Pubblico 2015 “. Naturalmente come ogni artista, non si è mai ad un punto di arrivo, ma si è sempre alla ricerca di ciò che alberga nel nostro intimo e di quello che l’esterno a noi ci circonda e suggerisce. Si è sempre ad un punto di partenza. Eterni innamorati dello spirito creativo.

Il mare, musa ispiratrice, desiderio di evasione, è una meraviglia della nostra natura che riesce a rimanere in noi, anche quando ne siamo distanti. Ovunque noi siamo ci chiama, ne ricordiamo i suoi profumi, i tramonti, la sua immensità. Il suo richiamo prende forma nei nostri pensieri di libertà, gli occhi cercano di visualizzarla e il nostro corpo anela nell’immersione delle sue profondi acque. Alba o tramonto, calmo o in tempesta…mare.

A cura di Vito Moreno

Fonte: blog di Progetti Futuri Cultura On www.progettifuturi.com