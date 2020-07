Di Fonso “Nuovo ccnl: il 6 agosto protesta davanti ai cancelli del Don Uva”

Foggia. “Giovedi 6 agosto davanti ai cancelli dell’uva alle ore 9:30 si terrà il sit-in di protesta del sindacato Usppi contro il caporalato sanitario voluto da Universo Salute con l’applicazione del contratto Aiop RSA che porterebbe ai lavoratori la perdita di circa 100 euro in meno al mese e mancati riconoscimenti professionali oltre agli arretrati contrattuali.

A questo si aggiunge la delusione di aver tradito di ingannato i lavoratori in questi anni, sapendo che Universo salute ha prodotto utili per svariati milioni di euro fra il 2018 ed il 2019 nonostante i propri amministratori hanno avuto benefici economici non indifferenti.

Non possiamo permettere che un lavoratore guadagni €900 al mese rispetto ad un amministratore che ne guadagna 300 mila all’anno. Questo è un business messo in atto dagli amministratori di Universo salute, che grazie alla Regione Puglia realizza crediti per 80 milioni di euro, e che hanno pensato bene di fare business sulla pelle dei lavoratori. Un Oss e Un Infermiere per 40 pazienti”.

“Tuteleremo gli operatori sanitari del Don Uva dalla fame e dalla ingiustizie economiche sotto gli occhi della Regione Puglia”.

Lo scrive in una nota il Segreteria Provinciale Usppi Massimiliano Di Fonso, Segretario Confederale Usppi.