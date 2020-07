Doppia preferenza, Di Bari: “Voto segreto è mancanza di coraggio”

L’intervento di Grazia di Bari (M5s) sulla doppia preferenza con una precisazione sull’inammissibilità delle liste che non rispettano la rappresentanza di genere: “Non si può risolvere tutto con una sanzione, troppo semplice. E’ consequenziale che una lista che non ha il numero di donne richiesto non sia ammessa. Ma sarebbe una figuraccia nazionale se non utilizzassimo questo stralcio di attività per una richiesta di civiltà, noi non eravamo tanto propensi all’inizio perché la ritenevamo non necessaria, da subito noi abbiamo espresso 4 donne, percentuale risicata in questo consiglio regionale.” Di Bari si è espressa anche contro il voto segreto “che non è espressione di libertà ma di mancanza di responsabilità e di coraggio. Sarebbe bello scrivere oggi una bella pagina di consiglio”.