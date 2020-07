Doppia preferenza nella legge elettorale “Lavoro fatto da noi donne unite, basta arroganza”

Foggia, 28 luglio 2020. In corso davanti al consiglio regionale della Puglia un presidio a difesa del principio delle pari opportunità nel giorno in cui se ne discute in aula.

Sono arrivate da ogni parte della Puglia le donne che stanno tenendo un presidio davanti al consiglio regionale dove, al secondo punto dell’ordine del giorno è prevista la discussione sulla legge della doppia preferenza nella lègge elettorale. “Il minimo sindacale, nessuna rivoluzione” dice Magda Terrevoli, del comitato 2votimegliodi1. “Noi donne abbiamo costituito una rete da anni, non c’è nulla di improvvisato”. Patrizia del Giudice, presidente della commissione regionale Pari Opportunità: “Non solo molte donne ma anche molti uomini non stanno comprendendo il. motivo di tanta arroganza. Noi ci siamo, al contrario di quello che hanno detto molti consiglieri il lavoro è stato fatto e siamo unite”.

fotogallery Paola Lucino.