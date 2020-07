Doppia preferenza, Scalfarotto attacca Campo

Foggia, 28 luglio 2020. “Domani (oggi per chi legge,ndr) a Bari, all’ultima riunione del Consiglio Regionale prima delle elezioni, si voterà per allineare la legge elettorale regionale alle normative nazionali introducendo finalmente la doppia preferenza di genere. Vedremo come andrà, se il Presidente Emiliano farà valere la sua leadership indiscussa oppure no, se ci sarà o meno il numero legale, se si voterà con scrutinio palese o segreto e se la norma alla fine passerà: me lo auguro di cuore, ma lo ritengo purtroppo piuttosto improbabile. Staremo a vedere.

Nell’attesa, ho trovato molto interessante il post di questa sera del Capogruppo del PD in Regione Puglia. Il Consigliere Paolo Campo ci ha fatto sapere via Facebook che domani (oggi,ndr) voterà a favore della doppia preferenza di genere perché crede “nella necessità di favorire il maggior coinvolgimento delle donne nell’attività istituzionale”, raccomandando peraltro agli avversari di Emiliano di non strumentalizzare per ragioni elettoralistiche un eventuale rovescio della maggioranza in Consiglio regionale. E se mette le mani avanti lui la sera prima del voto, vuol dire che siamo proprio in una botte di ferro.

Detto questo, è stato un attimo constatare che nella condivisibile convinzione di Paolo Campo non deve evidentemente rientrare il coinvolgimento di Elena Gentile, popolarissima ex parlamentare europea ed ex assessora regionale al Welfare e alla Sanità (dei bei tempi in cui in Puglia esisteva un assessore alla Sanità), a cui in queste ore la federazione del PD di Foggia – proprio quella a cui Campo appartiene – sta negando di avere un posto nella lista del Partito e di avere quindi anche la minima possibilità di correre per essere eletta.

Non c’è che dire: si tratta un modo veramente singolare di promuovere la partecipazione delle donne alla politica. Doppia preferenza sì, ma se hanno i voti per essere elette a spese di qualche maschietto, allora meglio non candidarle proprio.

Mi pare che qui in Puglia ci sia urgente bisogno di un cambiamento”.