Foggia, bimbo “nato morto” ai Riuniti. Genitori cercano verità

Foggia, 28 luglio 2020. I genitori del bimbo “nato morto”, pochi giorni fa, agli Ospedali Riuniti di Foggia hanno dato mandato a 2 legali, gli avvocati Rudy Cavallone e Michele Caggiano, per accertare le cause alla base del decesso del piccolo.

Come riportato in un servizio di TeleFoggia, “il bimbo è nato morto al termine di un parto alla quarantesima settimana, dopo una normale gestazione”. Ora i due genitori si sono rivolti a uno studio legale per chiedere chiarimenti in merito. L”a donna, stando a quanto ricostruito dai legali, avrebbe accusato malori e astenia quasi al termine della gravidanza, tanto che il 9 luglio il tracciato avrebbe dimostrato che la gravidanza procedeva bene. Poi tutto è precipitato”. “Non puntiamo l’indice contro nessuno – spiegano i legali – ma è necessario fare chiarezza”.