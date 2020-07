Francesco Barbone (ASE) “Apertura nuovo Centro Comunale di Raccolta”

“Si avvisano i cittadini/utenti che, a far data dal giorno 30 luglio 2020, aprirà il nuovo Centro Comunale di Raccolta sito in località zona C10 nei pressi dei nuovi istituti scolastici (tecnici) ubicati in via sottotenente Antonio Troiano, osservando i seguenti orari:

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO

07:00 – 12:00 07:00 – 12:00 07:00 – 12:00 07:00 – 12:00 07:00 – 12:00 07:00 – 12:00

——- 15:00 – 17:00 ——– 15:00 – 18:00 ——- ——-

Oltre, quindi, al conferimento del materiale ingombrante, di sfalci e residui di piccole potature, potranno essere conferite le normali frazioni di rifiuto (organico, vetro, carta e cartone, plastica e metalli, vernici, imballaggi in legno, pneumatici, toner, farmaci etc.), sempre nelle quantità consentite e previste dai regolamenti comunali in vigore. Si ricorda che non è assolutamente possibile conferire la frazione di rifiuto indifferenziato, così come da regolamento in vigore.

Le operazioni di conferimento dei rifiuti dovranno concludersi entro massimo 15 minuti dal momento dell’accesso. I rifiuti dovranno essere preventivamente separati (non sarà ammesso fermarsi a differenziare i rifiuti all’interno del Centro).

L’accesso al Centro sarà consentito a massimo due persone per volta e le relative operazioni di scarico del rifiuto saranno a carico dell’utente: il personale del Centro non è autorizzato a dare il proprio supporto. E’ consentito, inoltre, un accesso settimanale ad utente, ferme restando tutte le regole di conferimento.

Sarà, comunque, consentito l’accesso solo se muniti di mascherina e guanti regolarmente indossati (a cura dell’utente). In ogni caso sarà obbligatorio il rispetto all’interno del Centro delle distanze di sicurezza (almeno due metri) da altre persone.

Si invitano i cittadini ad usufruire del servizio solo se strettamente necessario, ricordando che vige l’obbligo di servirsi del servizio “porta a porta”.

Si invitano, altresì, gli utenti alla massima collaborazione ed al rispetto delle misure stabilite, affinchè tutte le operazioni possano essere svolte in sicurezza.

Il Regolamento per la gestione e l’utilizzo del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti è consultabile al link https://www.asemanfredonia.it/wp-content/uploads/2020/07/Regolamento-Centro-Comunale-di-Raccolta-rifiuti-1.pdf.

Manfredonia, li 28 Luglio 2020 – L’Amministratore Unico geom. Francesco Barbone