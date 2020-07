Il presidente della VII commissione Congedo favorevole alla doppia preferenza

Il disegno di legge che contiene le modifiche alla legge elettorale regionale in materia di parità di genere, è stato illustrato all’Assemblea, che è chiamata in queste ore ad esprimersi, dal presidente della VII Commissione consiliare Erio Congedo.

Nel relazionare sul provvedimento, Congedo ha ricordato che la Commissione si è riunita ben undici volte per trattare i testi presentati, in ordine cronologico, prima dal consigliere Ernesto Abaterusso nell’estate del 2015 e successivamente, nel giugno del 2018, uno dalla consigliera Anita Maurodinoia e l’altro da Cosimo Borraccino. Con l’aggiunta di altri due testi, uno presentato il 6 luglio dal Gruppo del M5S e l’altro, qualche giorno dopo, deliberato dal governo regionale, si è giunti, in sede di Commissione, alla valutazione dell’opportunità di convergere su un unico testo. Il presidente Congedo ha rilevato che i provvedimenti presentati intervenivano sostanzialmente tutti in favore dell’espressione della doppia preferenza di genere, prevedendo l’annullamento dell’eventuale seconda preferenza rivolta ad un candidato di medesimo genere. Differivano per quanto attiene alle quote di lista da attribuire ai candidati di genere diverso, alcune (Maurodinoia, Laricchia, ddl Giunta) lasciando immutata la proporzione minima richiesta dalla legge n. 2/2005 ovvero del 60/40 per cento, altre (Abaterusso, Borraccino) richiedendo la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati nella misura del 50/50. Tuttavia, tutte le proposte convenivano, salvo il disegno di legge della Giunta regionale, nel sanzionare la mancata osservanza di tale criterio di rappresentatività di genere, con la inammissibilità della lista. Ulteriori differenze tra le proposte di legge presentate riguardavano la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e nei messaggi autogestiti, ed alla soglia di sbarramento (Borraccino).

Congedo ha rammentato che, con riguardo al tema delle preferenze, lo Statuto regionale dispone che la legge regionale promuove parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire l’equilibrio della presenza fra generi. La legge 15 febbraio 2016, n.20 emana disposizioni di principio volte a garantire, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, l’equilibrio della rappresentanza di genere, che ad oggi la regione non ha recepito. La modifica di cui si tratta nella seduta odierna, rispetta per analogia la disposizione dell’art. 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, rubricata “promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive”, “qualora la legge elettorale preveda l’espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l’espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima”.

Congedo ha fatto riferimento anche alla diffida fatta dal premier Conte alla Regione Puglia, al fine di adeguare la normativa elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive. Infine ha chiarito che il suo voto sarà favorevole finalizzato all’introduzione della doppia preferenza di genere.