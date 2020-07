Incidente a Patti, famiglia foggiana salva 4 persone

Famiglia foggiana in vacanza in Sicilia salva 4 persone a seguito di incidente stradale. È successo questa mattina sulla A20 all’altezza di Patti quando una famiglia di Foggia ha soccorso gli occupanti di una Fiat Panda che, in autonomia, è uscita fuori strada ribaltandosi su di un fianco. La famiglia di Foggia, Antonio Calandi e Michela Nunziata, lei sovrintendente della polizia locale di Foggia, si è immediatamente fermata per prestare soccorso. Antonio, per soccorrere i quattro giovani di circa vent’anni, non ha esitato a sfondare il vetro dell’utilitaria ed, introducendosi nell’abitacolo, ha portato in salvo i malcapitati assistendoli fino all’arrivo dei soccorsi. Adesso i quattro giovani stanno bene e, certamente, non dimenticheranno mai questa brutta esperienza e la famiglia di foggiani che li ha salvati.