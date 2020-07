Legge doppia preferenza con 2mila emendamenti, sit-in di donne in Regione

Mentre è ancora in corso il consiglio regionale per discutere degli 8 punti all’ordine del giorno, la legge sulla doppia preferenza, spostata negli accapi all’ultimo punto in discussione, prevede, a quanto pare, 2mila emendamenti. Sarebbe stati proposti dal M5s da Fdi. In un’assise che si protrarrà fino a tarda ora, presumibilmente, potrebbero essere ritirati.

La questione controversa riguarda la possibilità, in base ad una proposta in discussione sulla legge elettorale, che l’assessore nominato si dimetta per far posto al consigliere che ne ha diritto, come accade nei consigli comunali. Questo non è condiviso dai partiti che hanno proposto gli emendamenti, non è chiaro se, alla fine, si potrà raggiungere un accordo. Di seguito, la nota di Ignazio Zullo, capogruppo di Fdi:

“Nessun ostruzionismo: Fratelli d’Italia, così come in Commissione Affari Istituzionali, continuerà a votare a favore della riforma della legge elettorale che prevede l’introduzione della doppia preferenza di genere”. Lo ha dichiarato il capogruppo Ignazio Zullo nel suo intervento in apertura dell’esame del relativo disegno di legge. “La nostra preoccupazione però è che possano essere inseriti emendamenti che snaturino l’ impianto principale ed espongano la legge in itinere a rischio di incostituzionalità, pregiudicando lo stesso risultato delle elezioni” ha continuato Zullo. “Ritiriamo quindi tutti gli emendamenti e limitiamoci a votare il disegno di legge così come formulato in commissione” l’invito rivolto ai colleghi dell’assemblea in chiusura”.

Patrizia del Giudice, presidente commissione Pari Opportunità della Regione Puglia 28 luglio 2020

Nella conferenza dei capigruppo, abbastanza animata in quanto il consiglio è iniziato con 4 ore di ritardo, è stato chiesto che il voto sia palese. In un’intervista a Stato Quotidiano, l’assessore Raffaele Piemontese ha chiaramente detto di essere favorevole alla doppia preferenza ma il consiglio è sovrano.

Nel frattempo, continua il presidio di donne davanti al consiglio regionale che è cominciato alle 11 di questa mattina. Componenti della commissione Pari Opportunità guidata da Patrizia del Giudice, donne del comitato 2votimegliodi1 di cui Lorena Saracino e Magda Terrevoli sono le fondatrici, donne dei Cav della Puglia, donne di Italia in Comune, partito che ha i suoi rappresentanti in assise regionale, amministratrici dei consigli comunali e provinciali di Taranto e della Puglia, continuano a tenere un sit-in davanti alla sede del consiglio.

L'assessore Raffaele Piemontese sulla doppia preferenza 28 luglio 2020

“Ci credevano delle sognatrici invece ci siamo battute da anni per ottenere questo risultato – dice Patrizia del Giudice- io ho dismesso tutte le casacche, quella di Confindustria di cui faccio parte e in cui ho delle cariche, quella dell’antiracket in cui sono impegnata, per immergermi completamente in questo ruolo. Non sono in aula, non posso esserci, dicono, non c’è rispetto del mio ruolo istituzionale nonostante quello delle pari opportunità sia un comitato consultivo sia della giunta che del consiglio”. Ricontattata dopo qualche ora – nel frattempo quasi tutte le donne presenti hanno continuato a seguire alla spicciolata il consiglio via streaming, anche con molti problemi di linea- ha comunicato di essere approdata in aula ma di non sapere, al momento, quali saranno i tempi di discussione”. Del Giudice e le donne del comitato 2votimegliodi1 hanno ribadito che la diffida di Conte al consiglio regionale per quanto riguarda la doppia preferenza e quello che oltre 100 costituzionaliste hanno spiegato circa la dinamica Stato-Regioni, non concluderà con oggi 28 luglio- ultimo consiglio prima del voto per il rinnovo del consiglio regionale- l’iter verso la parità di genere. Un’attesa di 10 anni con una serie di stop alla legge in commissione.