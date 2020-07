Legge doppia preferenza impantanata sull’inammissibilità delle liste

Ripresi i lavori in consiglio regionaleLegge doppia preferenza con 2mila emendamenti, sit-in di donne in Regione dopo la pausa per cercare di superare il blocco degli emendamenti incrociati. Più chiari i fronti, a questo punto: da una parte il centrodestra che ammetterebbe la doppia preferenza e basta, senza ulteriori inammissibilità in base alla percentuale di donne in lista, il centrosinistra che invece condivide con il M5s la proposta di non ammettere la lista che non la rispetta. 60/40 stabilisce la proposta di modifica a firma M5S sottoscritta dall’intero centro sinistra.

Sia Grazia Di Bari del M5s, sia Paolo Campo del Pd, nel loro intervento in aula, hanno ribadito, che, sostanzialmente “non ha nessun senso ammettere la doppia preferenza se non si rispetta la proporzionalità nelle liste, e che è consequenziale, se si ammette una, ammettere anche l’altra”. Sarebbero state prese in considerazione anche altre percentuali, ma va ricordato che, originariamente, la legge era 50/50, quella che venne bocciata nel 2012.

L’esame della modifica della legge elettorale, dopo una lunga sosta ed un serrato confronto, riparte dai 2000 emendamenti proposti da FdI ed in un clima incandescente.