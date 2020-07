Manfredonia, Cine-Teatro San Michele: “Riapriamo, dopo quasi 5 mesi”

“Sono passati quasi 5 mesi da quel fatidico 8 marzo quando, a causa del COVID 19 siamo stati costretti a chiudere secondo le direttive del DPCM art.2 lettera b)

Ora ci riproviamo. Non sarà di certo facile considerando il difficile momento storico e le limitate uscite cinematografiche. Ma in noi ha prevalso la voglia di riaprire e ricreare il contatto con gli spettatori. Ovviamente abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per riprendere a VIVERE il cinema”.