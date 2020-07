Mega rissa in Piazza Mercato a Foggia. Prefetto “Episodi di violenza e malcostume”

Foggia. Domani, alle ore 12.00, in Prefettura, si svolgerà una seduta di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale parteciperanno il Questore, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sindaco di Foggia, Franco Landella.

L’incontro ha per oggetto le vicende registrate nel fine settimana a Piazza Mercato, teatro della movida foggiana.

Il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, sul punto, dichiara “”In relazione agli episodi di Piazza Mercato, domani ho indetto uno specifico Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Saranno esaminate le dinamiche del fatti, per valutare le iniziative da adottare condivise con le Forze dell’Ordine e con le Autorità Comunali. La pacifica convivenza non pro essere turbata da questi episodi di violenza e di malcostume”.