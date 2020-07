Campo “Voterò a favore della doppia preferenza di genere, come ho sempre detto”

Manfredonia, 28 luglio 2020. “L’ho detto e lo ribadisco: domani (oggi per chi legge,ndr) voterò a favore della doppia preferenza di genere. È un atto politico giusto e dovuto, almeno per me che davvero credo nella necessità di favorire il maggiore coinvolgimento delle donne nell’attività istituzionale. Il Partito Democratico chiederà ai consiglieri regionali di maggioranza e minoranza di votare in modo palese, così come chiederò già nella conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, che anticipa il Consiglio, di evitare il ricorso al voto segreto”.

“È bene, però, che gli avversari di Michele Emiliano e i pugliesi sappiano che basterebbe una singola richiesta e il sostegno di 5 consiglieri per imporre all’Assemblea il voto segreto. Per cui suggerisco a chiunque abbia una responsabilità poltica di evitare le strumentalizzazioni elettoralistiche e di lavorare tutti insieme all’approvazione della riforma elettorale”.