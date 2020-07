Prezzi vendita a Manfredonia, “Media sui 1.422 €/m²”. Calo circa 6% da giugno 2019

Il grafico seguente mostra l’andamento dei prezzi nel tempo di tutte o di particolari tipologie di immobili residenziali a Manfredonia, sia in vendita che in affitto.

A Giugno 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.422 al metro quadro, con una diminuzione del 5,90% rispetto a Giugno 2019 (1.511 €/m²). Negli ultimi 5 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Manfredonia ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2015, con un valore di € 1.708 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2020: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.403 al metro quadro.