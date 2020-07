“Pulizia e Protezione Costa Garganica”: plauso per l’iniziativa

Come già annunciato, Domenica scorsa 26 Luglio, si è svolta a Vieste l’iniziativa promossa dall’ Associazione “Pulizia e Protezione Costa Garganica” che prevedeva la pulizia della spiaggia antistante la Grotta dei Pipistrelli, sita alla fine del Lungomare Mattei.

Pochi i volontari che si sono rimboccati le maniche in realtà, ma moltissimi i turisti di passaggio che hanno plaudito all’iniziativa. Oramai la necessità di preservare la natura è un sentimento comune e non è solo un problema estetico, ma soprattutto di tutela alla salute dell’uomo. Tutti sappiamo che i rifiuti abbandonati avvelenano l’acqua, la terra e l’aria.

Molte amministrazioni di comuni garganici hanno sostenuto gruppi di volontari che hanno intrapreso iniziative del genere. Forse anche noi ci saremmo aspettati un piccolo segno di approvazione e sostegno da parte del comune viestano. Come una dama capricciosa, con i forzieri pieni di gioielli, chi amministra Vieste trascura alcuni suoi tesori, forse perché sono troppi. Eppure, il talento maggiore di Vieste, il turismo, trarrebbe grande beneficio se le tante calette disseminate sulle proprie coste venissero tirate a lucido come i gioielli, posti in fondo al forziere, della dama. L’associazione, che è mossa solo da un grande amore per la bellissima Vieste, spera di essere uno stimolo per chi l’amministra a porre più attenzione a queste iniziative ecologiche, che farebbero brillare ancora di più “la perla del Gargano”.

Associazione Pulizia e Protezione Costa Garganica