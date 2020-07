Tributi. Bove “Niente da fare, Longo ha ancora la forza di chiedere spiegazioni”

Foggia, 28 luglio 2020. “A seguito della precisa ed esaustiva risposta fornita dal dirigente ai Servizi Finanziari del Comune di Foggia, Carlo Dicesare, condivisa sia da me che dal sindaco Franco Landella, all’interrogazione del consigliere Bruno Longo sui costi della riscossione dei tributi, credevo che fosse stato dissipato ogni dubbio. Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire e peggior cieco di chi non vuol vedere. Ed il consigliere Longo ha ancora forza di chiedere spiegazioni su un tema per il quale l’Amministrazione comunale ha adottato decisioni lineari ed ineccepibili sia da un punto di vista tecnico che politico”. Lo dichiara in una nota l’assessore al Bilancio del Comune di Foggia, Antonio Bove.

“Ecco perché credo sia giunto il momento che il consigliere Bruno Longo chiarisca la sua posizione una volta per tutte; Se si considera ancora un consigliere di maggioranza o di minoranza. Perché atteggiamenti ostruzionistici, tipici di chi milita in gruppi o partiti di opposizione, non possono che nuocere alla maggioranza che governa al Comune di Foggia. Le questioni politiche non possono essere affrontate a suon di interrogazioni consiliari, dichiarazioni gravi ed ambigue nell’Assise di Palazzo di Città, con comunicati stampa al vetriolo o nelle perenni pregiudiziali sui vari atti dell’Amministrazione comunale nel vano tentativo di dichiararle illegittime. Ci piacerebbe sapere anche dai vertici provinciali e regionali di Fratelli d’Italia, partito di appartenenza di Bruno Longo, se consideri tollerabile il comportamento del consigliere, che non fa altro che creare tensioni nel centrodestra foggiano alla vigilia di una importante elezione come quella del rinnovo del Consiglio regionale, dove, peraltro, lo stesso Longo è candidato”.