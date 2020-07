Vanessa Grey “La musica è più forte del Covid”

“Immaginate di dover affrontare un delicato intervento alle corde vocali, che sono anche il mio strumento di lavoro e di doverlo fare scoprendo che in quello stesso momento sta dilagando la pandemia di un nuovo virus, che si contrae principalmente attraverso le vie respiratorie…”

Vanessa Grey, nota speaker di Radio Zeta gruppo RTL, ce l’ha fatta ed è tornata a lavorare in radio e a cantare “Più forte e determinata di prima” dopo un’esperienza che l’ha messa duramente alla prova.

“Il momento del ricovero ospedaliero è stato molto difficile, ma ho potuto contare su uno staff di medici che hanno saputo tranquillizzarmi, doppiamente, sia per l’operazione, sia per il rischio infezione”. Di seguito Vanessa ha pubblicato il successo radiofonico “Dentro la tua Radio” che ha conquistato le classifiche RadioAirplay ed è stato trasmesso da alcuni dei più importanti network radiofonici (anche in versione remode by Emanuele Carocci) ed attualmente presenta il nuovo singolo “Rituale“, in cui la frase centrale esprime tutta la sua nuova consapevolezza: “Ho fatto pace con me stessa, tutta la vita messa in valigia“.

VIDEOCLIP “Rituale“: https://youtu.be/FgTNIZ15Oro

VIDEOCLIP “Dentro la tua Radio“: https://youtu.be/Gta5sOBMzXY

