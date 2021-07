STATOQUOTIDIANO.IT. Manfredonia, 28 luglio 2021. Una truffa incredibile ma vera, i cui strascichi vanno avanti ormai da 9 anni. E, a rimetterci soldi e salute, due coniugi che avrebbero potuto godersi gli anni dopo la pensione di lui e che ora, invece, vedono lei costretta a lavorare giorno e notte per far fronte alle necessità del momento.

A raccontare tutti i dettagli a Statoquotidiano, proprio lei, Michela, disperata, “Perché in questa storia io e mio marito avevamo investito tutto, anche il Tfr per il pensionamento di mio marito”.

Ed ora tutto sembra perso.

Così, la brutta odissea di Michela e Gianni.

Abitavano nel villaggio Azzurro dell’aeroporto Amendola quando i due hanno deciso, 9 anni fa, di prendere casa a Manfredonia. “Abbiamo allora accettato la proposta di acquistare una villetta a schiera, in zona nuovi comparti edificatori a Manfredonia. Abbiamo firmato un preliminare di vendita e abbiamo dato un acconto di 20 mila euro all’allora presidente della cooperativa di riferimento”.

La coppia, a quel punto, aveva chiesto un mutuo in banca, la Barclays, come tanti fanno, al fine di provvedere a pagare il prezzo della casa in un certo numero di anni.

Ma proprio quando la Banca aveva avviato la procedura di controlli e verifiche per poi rendere ufficiale il mutuo stesso, “è venuto fuori che il certificato di agibilità della casa ad uso abitativo, richiesto perché fosse concesso il mutuo, non poteva essere rilasciato.”

E questo perché, la villetta che i due coniugi volevano acquistare, risultava registrata ‘ad uso ufficio’. Quindi, “pur avendo una delibera per il mutuo della durata di 6 mesi, non abbiamo potuto procedere perché la documentazione era incompleta. E perché sulle abitazioni ad uso ufficio non vengono riconosciuti mutui”.

Ma non finisce qui.

Nel frattempo, il presidente della cooperativa continuava a chiedere soldi per i più svariati motivi, dicendo di dover sistemare pratiche importanti per la casa, come, ad esempio, l’urbanizzazione.

I coniugi, dunque, in mancanza del mutuo, hanno pensato bene di utilizzare “il Tfr di mio marito, la liquidazione cioè al momento del pensionamento. Una cifra pari a circa 100 mila euro”.

Realizzavano, quindi, lavori all’interno della casa, per circa 50 mila euro. E si trasferivano in essa. “Perché il presidente aveva detto che si poteva fare”.

Ad un certo punto, sono cominciate ad emergere le prime verità preoccupanti: il presidente veniva denunciato, quindi destituito e sostituito. “Avendo saputo di questa notizia, avremmo voluto sporgere denuncia” continua Michela nel suo racconto. “Ma la cooperativa, nella persona della presidente subentrata, ci ha chiesto di non farlo”.

Non solo.

Il nuovo presidente della cooperativa faceva anche notare a Michela e Gianni, i due coniugi, che non era possibile riconoscere le somme che erano state precedentemente versate dalla coppia per l’acquisto della casa. Perché? “Sulle nostre ricevute manca il timbro della cooperativa. Vi compare solo la firma del precedente presidente”. E a nulla è valso fare presente che le cifre riportate sulle ricevute erano collegate al preliminare di vendita relativo alla villetta.

Come se non bastasse, ai due è toccato di vedersi loro stessi “denunciati per occupazione, a scopo abitativo, di un edificio destinato ad uso ufficio”.

Insomma, al danno si è aggiunta la beffa.

In più, “è venuto fuori che sull’immobile c’era un’ipoteca, che risultava cioè già di un altro proprietario, che la casa era pignorata e che anche per questa ragione non spettava ai due coniugi continuare ad abitarci.

A nulla è servito evidenziare che, tra i vari anticipi versati dalla coppia, mancavano solo poche migliaia di euro al saldo dell’intero importo.

L’unica cifra riconosciuta a loro è stata la caparra di 20 mila euro.

“E questo perché lui” ci ha riferito Michela “quel presidente, ha fatto risultare che con quei soldi aveva fatto fare dei lavori a quella casa, ma non è vero. I lavori li avevamo fatti fare noi. Mi ha fatto credere che sarebbe partito il mutuo su questa casa con i soldi che stavamo dando, ma non era vero”.

Così, Michela ha cercato un aiuto legale.

Si è rivolta ad un avvocato.

Ha così vinto due udienze, ma, nonostante tutto, la casa è stata ugualmente persa. E, ha dovuto constatare, “Anche chi doveva tutelarmi, non lo ha fatto abbastanza. Mi hanno fatta sentire sempre in colpa, come la parte avversa. Fin quando sono rimasta senza casa”.

Oggi la casa è stata messa all’asta, i due coniugi dovranno lasciarla a breve e saranno costretti a barcamenarsi per trovare un’altra collocazione per tutti i mobili acquistati. Distrutta, Michela, sul piano psicologico. “Non si può accettare una cosa del genere. Ci hanno rovinato la vita. Adesso devo vedere come fare. E dovrò spostare i mobili in un garage per poter lasciare la casa”.

Nel frattempo, altri problemi non sono mancati.

Nel 2014, a seguito delle numerose discussioni con chi stava trafficando a loro spese – il presidente -, Gianni ha avuto un infarto per il quale ha rischiato la vita e dal quale “si è salvato per un pelo”. Più tardi, nel tempo della pandemia, anche Michela ha dovuto affrontare i diversi problemi legati al Corona virus: “Io e mio marito abbiamo contratto il virus. Mio marito, in particolare, con il fatto di aver avuto un infarto tempo fa, è risultato essere più vulnerabile al COVID. Non è stato affatto un periodo facile”.

Ed ora? Sarà fatta giustizia? Potranno i due coniugi recuperare qualcosa, almeno quello che è dimostrabile con le ricevute in loro possesso?

Michela ci spera ancora. Attende di vedere se ci sarà una giustizia anche per lei. Ma, soprattutto, “Io voglio questo: che altre persone non siano truffate”.